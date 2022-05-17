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200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı
200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı
Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadın, vinç yardımıyla evine taşındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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hasta
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Kocaeli'de 200 kiloluk kalp hastası kadın, fazla kilolarından dolayı evine giremedi.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/istanbulda-yangin-cikan-apartmanda-mahsur-kalan-3-cocuklu-aileyi-itfaiye-kurtardi-1056042842.html
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kocaeli, hasta, itfaiye

200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı

12:10 17.05.2022
© İHA200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı
200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© İHA
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Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadın, vinç yardımıyla evine taşındı.
Kocaeli'de 200 kiloluk kalp hastası kadın, fazla kilolarından dolayı evine giremedi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.
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