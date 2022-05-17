https://tr.sputniknews.com/20220517/200-kg-agirligindaki-hasta-evine-vinc-ile-tasindi-1056436211.html
200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı
200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı
Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadın, vinç yardımıyla evine taşındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:10+0300
2022-05-17T12:10+0300
2022-05-17T12:10+0300
türkiye
kocaeli
hasta
itfaiye
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Kocaeli'de 200 kiloluk kalp hastası kadın, fazla kilolarından dolayı evine giremedi.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.
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kocaeli, hasta, itfaiye
200 kg ağırlığındaki hasta evine vinç ile taşındı
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Kocaeli'de evine giremeyen 200 kiloluk kalp hastası kadın, vinç yardımıyla evine taşındı.
Kocaeli'de 200 kiloluk kalp hastası kadın, fazla kilolarından dolayı evine giremedi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, vinç yardımıyla evine taşındı. 200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.