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https://tr.sputniknews.com/20220517/9-sariyer-edebiyat-gunleri-28-mayista-baslayacak-1056454675.html
'9. Sarıyer Edebiyat Günleri', 28 Mayıs'ta başlayacak
'9. Sarıyer Edebiyat Günleri', 28 Mayıs'ta başlayacak
Sarıyer Belediyesinin düzenlediği "9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs - 5 Haziran'da Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T20:42+0300
2022-05-17T20:42+0300
türkiye
sarıyer belediyesi
istanbul
edebiyat
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Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncu olarak 400 isim ve 45 yayınevi konuk olacak.Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının da yapılacağı programda, bu yıl masal çadırı kurulacak.Etkinlikte, bu yıl "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" Latife Tekin'e verilecek ve programın bu yılki onur konuğu ise Türkan Şoray olacak. 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.Etkinlik kapsamında düzenlenen "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verilecek.
türkiye
sarıyer belediyesi
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sarıyer belediyesi, istanbul, edebiyat

'9. Sarıyer Edebiyat Günleri', 28 Mayıs'ta başlayacak

20:42 17.05.2022
© DHASarıyer
Sarıyer - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© DHA
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Sarıyer Belediyesinin düzenlediği "9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs - 5 Haziran'da Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncu olarak 400 isim ve 45 yayınevi konuk olacak.
Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının da yapılacağı programda, bu yıl masal çadırı kurulacak.
Etkinlikte, bu yıl "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" Latife Tekin'e verilecek ve programın bu yılki onur konuğu ise Türkan Şoray olacak. 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.
Etkinlik kapsamında düzenlenen "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verilecek.
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