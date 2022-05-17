https://tr.sputniknews.com/20220517/ab-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuna-destegini-yineledi-1056454159.html
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi
Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T20:28+0300
2022-05-17T20:28+0300
2022-05-17T20:28+0300
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi.Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiyada-nato-isimli-bira-uretildi--1056437126.html
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ab, finlandiya, isveç
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi
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Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi.
Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.