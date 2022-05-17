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https://tr.sputniknews.com/20220517/ab-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuna-destegini-yineledi-1056454159.html
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi
Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T20:28+0300
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi.Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiyada-nato-isimli-bira-uretildi--1056437126.html
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ab, finlandiya, isveç

AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

20:28 17.05.2022
© AFP 2022 / JOHN THYSKanada- AB
Kanada- AB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
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Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi.
Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.
NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi
12:48
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