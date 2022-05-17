https://tr.sputniknews.com/20220517/ab-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuna-destegini-yineledi-1056454159.html

AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini desteklediklerini bildirdi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T20:28+0300

2022-05-17T20:28+0300

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir." dedi.Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da iş birliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiyada-nato-isimli-bira-uretildi--1056437126.html

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