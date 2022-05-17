https://tr.sputniknews.com/20220517/abd-hipersonik-silah-denedigini-acikladi-1056427801.html

ABD hipersonik silah denediğini açıkladı

ABD hipersonik silah denediğini açıkladı

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T05:20+0300

2022-05-17T05:20+0300

2022-05-17T05:20+0300

savunma

abd

hipersonik silah

abd hava kuvvetleri

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ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney Kaliforniya kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

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abd, hipersonik silah, abd hava kuvvetleri