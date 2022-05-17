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ABD hipersonik silah denediğini açıkladı
ABD hipersonik silah denediğini açıkladı
ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T05:20+0300
2022-05-17T05:20+0300
savunma
abd
hipersonik silah
abd hava kuvvetleri
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ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney Kaliforniya kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.
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abd, hipersonik silah, abd hava kuvvetleri

ABD hipersonik silah denediğini açıkladı

05:20 17.05.2022
© AFP 2022B-52H tipi Stratofortress uçağı
B-52H tipi Stratofortress uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022
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ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı.
ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney Kaliforniya kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı." ifadelerine yer verildi.
Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.
Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.
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