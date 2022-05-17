https://tr.sputniknews.com/20220517/adanada-darp-edilen-hirsizlik-suphelisi-hastaneye-kaldirildi-1056427378.html

Adana'da darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Adana'da darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı

Adana'da apartman sakinlerince darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T02:38+0300

2022-05-17T02:38+0300

2022-05-17T02:38+0300

türkiye

hırsız

hırsızlık

adana

vatandaş

darp

apartman

adana seyhan devlet hastanesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054811309_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_711f21fe83282ace34e7192a446bb8a9.jpg

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık için giren kişinin vatandaşlar tarafından yakalandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada apartmanın çatısına çıkan hırsızlık şüphelisinin vatandaşlar tarafından darp edildiğini tespit etti.Apartman çatısına kaybolan güvercinlerini bulmak için çıktığını ileri süren şüpheli, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hırsız, hırsızlık, adana, vatandaş, darp, apartman, adana seyhan devlet hastanesi