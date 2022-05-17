https://tr.sputniknews.com/20220517/adanada-darp-edilen-hirsizlik-suphelisi-hastaneye-kaldirildi-1056427378.html
Adana'da darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı
Adana'da darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı
Adana'da apartman sakinlerince darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T02:38+0300
2022-05-17T02:38+0300
2022-05-17T02:38+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
adana
vatandaş
darp
apartman
adana seyhan devlet hastanesi
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık için giren kişinin vatandaşlar tarafından yakalandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada apartmanın çatısına çıkan hırsızlık şüphelisinin vatandaşlar tarafından darp edildiğini tespit etti.Apartman çatısına kaybolan güvercinlerini bulmak için çıktığını ileri süren şüpheli, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
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hırsız, hırsızlık, adana, vatandaş, darp, apartman, adana seyhan devlet hastanesi
Adana'da darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı
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Adana'da apartman sakinlerince darp edilen hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmana hırsızlık için giren kişinin vatandaşlar tarafından yakalandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada apartmanın çatısına çıkan hırsızlık şüphelisinin vatandaşlar tarafından darp edildiğini tespit etti.
Apartman çatısına kaybolan güvercinlerini bulmak için çıktığını ileri süren şüpheli, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.