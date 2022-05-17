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https://tr.sputniknews.com/20220517/ajda-pekkan-z-kusagi-diye-bir-kusak-cikti-ben-ne-kusagiyim-acaba-1056431709.html
Ajda Pekkan: Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba?
Ajda Pekkan: Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba?
Şarkıcı Ajda Pekkan, Antalya'da verdiği konserde seyirci ile sohbetinde "Z Kuşağı varmış acaba ben ne kuşağıyım?" diye sordu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:30+0300
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yaşam
ajda pekkan
konser
z kuşağı
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Sanatçı Ajda Pekkan, Antalya'da yaklaşık 3 bin kişiye konser verdi. Konser sırasında kendisini izlemeye gelen seyirciler ile sohbet eden ünlü şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece" dedi.Pekkan'ın bu esprisi, seyircileri güldürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220404/ajda-pekkan-metroya-da-metrobuse-de-hic-binmedim-hele-marmarayi-cok-merak-ediyorum-1055291947.html
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ajda pekkan, konser, z kuşağı

Ajda Pekkan: Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba?

10:30 17.05.2022
© AA / ArşivAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA / Arşiv
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Şarkıcı Ajda Pekkan, Antalya'da verdiği konserde seyirci ile sohbetinde "Z Kuşağı varmış acaba ben ne kuşağıyım?" diye sordu.
Sanatçı Ajda Pekkan, Antalya'da yaklaşık 3 bin kişiye konser verdi.
Konser sırasında kendisini izlemeye gelen seyirciler ile sohbet eden ünlü şarkıcı, "Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece" dedi.
Pekkan'ın bu esprisi, seyircileri güldürdü.
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