AK Partili Dağ'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Central Park olacak

"Kemal Bey ve ekibi ne yaparsa yapsın, İstanbul'un Central Park'ı olacak bu proje hayata geçecek ve öncelikle İstanbulluların ve tüm milletimizin hizmetine sunulacaktır. Eğer CHP, çevreyi savunan bir irade göstermek istiyorsa, İstanbul'da kesilen 112 çınar ağacının, İzmir'de son 3 yılda kesilen 2 bine yakın tescilli palmiyenin, Mudanya'da katledilen yüzlerce zeytin ağacının ve birçok CHP'li belediyenin kestiği ağaçların hesabını kendi belediye başkanlarına sorabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset anlayışına kesinlikle prim vermeyecek ve milletimizin ihtiyaçları için çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Maalesef Kemal Bey'in kafası karışık. Kendi iradesiyle hareket etmediği için dün faydalı gördüğü bir işin bugün zararlı olduğunu iddia edebiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çark politikası kendi örgütünü bile bezdirmiş olacak ki bugün CHP İstanbul İl Başkanlığının Millet Bahçesi önündeki basın açıklamasına sadece 750 kişi katılmıştır. Bu tablo Kılıçdaroğlu'nun parti teşkilatında bile inandırıcılığının kalmadığının göstergesidir. Kendilerine çağrımdır, gelin bir kez olsun doğrunun ve olması gerekenin yanında olun, dikkat çekmek için itiraz etme anlayışınızla kendinizi daha fazla komik duruma düşürmeyin."