https://tr.sputniknews.com/20220517/alman-medyasi-latin-amerika-ulkeleri-rusyanin-ukrayna-operasyonuna-destek-veriyor-1056451463.html
Alman medyası: Latin Amerika ülkeleri Rusya’nın Ukrayna operasyonuna destek veriyor
Alman medyası: Latin Amerika ülkeleri Rusya’nın Ukrayna operasyonuna destek veriyor
Alman ZDF televizyonu, Latin Amerika ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyonunu birçok Batı ülkelerinden farklı algıladığını belirtti. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T17:46+0300
2022-05-17T17:46+0300
2022-05-17T17:46+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna krizi
rusya
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Küba, Venezuela ve Nikaragua’nın, Rusya’nın eylemlerine tam destek verdiği kaydedilen haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ülkesinin kararlı bir şekilde Rusya’nın yanında olduğunu dile getirdiği anımsatıldı. Küba’da, geleneksel 1 Mayıs kutlamaları sırasında birçok vatandaşın Rusya’nın özel operasyonuna desteklerini bildirmek için ellerinde Rusya bayrakları ve “Z” simgesiyle gösterilere katıldığı görüldü.Arjantin’in de Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri bağlamında Batı ülkelerini çifte standartlarla suçluyor. Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner, İngiltere ile Falkland Adaları konusunda yaşadıkları ihtilafı anımsatarak, “Silah yoluyla Malvinas Adalarımızı işgal eden İngiltere bu konuda diğer ülkelerin desteğini kullanıyor. Bu ülkeler, işlerine gelmeyince müdahaleden uzak duruyor” açıklamasında bulundu.Brezilya Cumhurbaşkanı Adayı Lula da Silva da, Ukrayna’da yaşananlardan Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin sorumlu olduğundan emin olduğunu dile getirdi.
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almanya, ukrayna krizi, rusya
Alman medyası: Latin Amerika ülkeleri Rusya’nın Ukrayna operasyonuna destek veriyor
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Alman ZDF televizyonu, Latin Amerika ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyonunu birçok Batı ülkelerinden farklı algıladığını belirtti.
Küba, Venezuela ve Nikaragua’nın, Rusya’nın eylemlerine tam destek verdiği kaydedilen haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ülkesinin kararlı bir şekilde Rusya’nın yanında olduğunu dile getirdiği anımsatıldı.
Küba’da, geleneksel 1 Mayıs kutlamaları sırasında birçok vatandaşın Rusya’nın özel operasyonuna desteklerini bildirmek için ellerinde Rusya bayrakları ve “Z” simgesiyle gösterilere katıldığı görüldü.
Arjantin’in de Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri bağlamında Batı ülkelerini çifte standartlarla suçluyor. Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner, İngiltere ile Falkland Adaları konusunda yaşadıkları ihtilafı anımsatarak, “Silah yoluyla Malvinas Adalarımızı işgal eden İngiltere bu konuda diğer ülkelerin desteğini kullanıyor. Bu ülkeler, işlerine gelmeyince müdahaleden uzak duruyor” açıklamasında bulundu.
Brezilya Cumhurbaşkanı Adayı Lula da Silva da, Ukrayna’da yaşananlardan Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin sorumlu olduğundan emin olduğunu dile getirdi.