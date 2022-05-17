CANLI | İtalyan enerji devi ENI, doğalgaz ödemeleri için Rus Gazprombank'ta hesap açtı

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Batı'nın Rusya'da kendi kontrolüne altında bulunan bir rejim kurmak istediğini belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'da düzenlenen özel askeri harekatın bu planları suya düşürdüğünü vurguladı.
Finlandiya parlamentosu, NATO'ya katılma kararını 188 milletvekilinin lehte, 8 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanmasıyla onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ekonomilerine vereceği zararı önemsemeden Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji alanında benimsediği söz konusu politikaları ‘ekonomik intihar’ olarak niteledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmek istememesinin İttifak üyeleri arasındaki ilişkilerin bir konusu olduğunu ve Kremlin'in buna müdahil olmak istemediğini belirtti. Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ise, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin ve argümanlarının ciddiye alınmasının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Filandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini dile getirdi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: