CANLI | İtalyan enerji devi ENI, doğalgaz ödemeleri için Rus Gazprombank'ta hesap açtı

Letonya, Rusya ile 2002'de imzalanan kültürel işbirliği anlaşmasını feshedecek

Letonya Kültür Bakanı Nauris Puntulis, Rusya ile 2002'de imzalanan kültürel işbirliği anlaşmasını bozacaklarını duyurdu. Puntulis, bu adımdan 'büyük memnuniyet duyduğunu' ifade ederek, anlaşmanın tek taraflı olarak üç ay içinde feshedilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Puntulis, açıklamasında "Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesine ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam olarak iade edilmesine kadar Putin rejimiyle her türlü işbirliğini tamamen askıya aldık" diye konuştu.