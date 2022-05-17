https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T09:14+0300
2022-05-17T09:14+0300
2022-05-17T09:14+0300
türkiye
yangın
fabrika
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056429534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ac79b1a309df84f5525ec54092e79a7.jpg
Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Plastik fabrikasında başlayan yangın çevredeki diğer fabrikalara da sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/bursada-isi-yalitim-sistemleri-fabrikasinda-yangin-1056408748.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056429534_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_52eae9f5921f03a8e0c870661869f5a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, fabrika, istanbul
Arnavutköy'de fabrika yangını
Abone ol
Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Plastik fabrikasında başlayan yangın çevredeki diğer fabrikalara da sıçradı.
İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.