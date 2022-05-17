https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html

Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T09:14+0300

2022-05-17T09:14+0300

2022-05-17T09:14+0300

türkiye

yangın

fabrika

istanbul

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Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Plastik fabrikasında başlayan yangın çevredeki diğer fabrikalara da sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220516/bursada-isi-yalitim-sistemleri-fabrikasinda-yangin-1056408748.html

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yangın, fabrika, istanbul