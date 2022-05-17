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Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Plastik fabrikasında başlayan yangın çevredeki diğer fabrikalara da sıçradı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/bursada-isi-yalitim-sistemleri-fabrikasinda-yangin-1056408748.html
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yangın, fabrika, istanbul

Arnavutköy'de fabrika yangını

09:14 17.05.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALARArnavutköy'de fabrika yangını
Arnavutköy'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK - HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR
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Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Haraççı Hadımköy yolundaki bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Plastik fabrikasında başlayan yangın çevredeki diğer fabrikalara da sıçradı.

İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın
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