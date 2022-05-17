https://tr.sputniknews.com/20220517/ataturk-bustunde-yapilan-restorasyonda-italyan-heykeltiras-canonicanin-imzasi-ortaya-cikti-1056442303.html

Atatürk büstünde yapılan restorasyonda İtalyan heykeltıraş Canonica'nın imzası ortaya çıktı

Atatürk büstünde yapılan restorasyonda İtalyan heykeltıraş Canonica'nın imzası ortaya çıktı

Çanakkale'deki Troya Müzesi'nin makam odasında bulunan Atatürk büstünün, restorasyon çalışmasında İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından 1927'de... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T13:53+0300

2022-05-17T13:53+0300

2022-05-17T13:55+0300

atatürk büstü

yaşam

heykeltraş

italyan

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Müzede yönetici odasında kullanılan seramik büstün restorasyonu için restoratörler görevlendirildi. Büst üzerindeki tabakayı temizleyen uzmanlar, büstün İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya ait olduğunu belirledi.Bunun üzerine Atatürk büstü, Troya Müzesi Etnografya Koleksiyonu'na dahil edildi.Müze müdürü Rıdvan Gölcük, büstün özelliğinin daha önce bilinmediğini söyledi.Temizlik çalışması yapılırken kaldırılan tabakanın altından çıkan imzanın kendilerini şaşırttığını anlatan Gölcük, şöyle konuştu:"Atatürk büstü müze demirbaşında yer alıyordu. Fakat standart Atatürk büstlerinden farkı vardı. Çünkü seramikten yapılmıştı. Yıllarca Çanakkale Müzesinde kullanılmış ve üzerinde biraz tabaka oluşmuş. Restorasyon bölümünde arkadaşlarımız büst üzerinde bir temizlik yaptılar.Büstün sol köşesinde ortaya çıkarılan imzadan İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından 1927'de yapıldığı anlaşılıyor. Büstün temizlenmesinin ardından yaşanan bu gelişme bizi heyecanlandırdı. Çünkü böyle bir durumdan kimsenin haberi yoktu. Büst sadece makam odasında bir demirbaş olarak kayıtlıydı."Galatasaray Müzesi'ndeki büstün aynısıBüstteki imzanın ortaya çıkmasının ardından Canonica ve onun eserlerini araştırmaya başladıklarını anlatan Gölcük, şöyle devam etti:Gölcük, Atatürk büstünün müzeye nasıl geldiği ve envantere nasıl girdiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarına değinerek, "Yaklaşık bir asır sonra önemli bir eseri koleksiyonumuza dahil etmiş olduk" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20200512/bursada-8-okuldan-ataturk-bustu-calan-3-kisi-tutuklandi-1042023375.html

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atatürk büstü, heykeltraş, italyan