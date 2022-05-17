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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/avrupa-birligi-rus-dogal-gazi-odemelerinin-nasil-yapilacagini-belirledi-1056439742.html
Avrupa Birliği, Rus doğal gazı ödemelerinin nasıl yapılacağını belirledi
Avrupa Birliği, Rus doğal gazı ödemelerinin nasıl yapılacağını belirledi
AB, Avrupa şirketlerinin, ruble ile ödeme talep eden Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden gaz alımını sürdürmelerini sağlayacak bir yöntem belirledi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:07+0300
2022-05-17T13:07+0300
ukrayna krizi
rusya
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Uluslararası basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üye ülkelere AB yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusya'ya doğal gaz ödemesi yapılmasına imkan sağlayacak yöntemleri içeren bir kılavuz gönderdi.Kılavuzda, Avrupa firmalarının belirli koşulları yerine getirerek Rusya'ya gaz ödemeleri yapabileceği ifade edildi.Firmaların, Rusya'nın belirlediği bir bankada hesap açabilecekleri ve Rusya'dan gaz alımı için bu bankanın hesabına ödememe yapabilecekleri kaydedilen kılavuzda, söz konusu ödemenin firmaların mevcut sözleşmelerinde belirlenmiş olan para biriminde yapılabileceği ve ödemenin ilgili bankaya gönderildiği anda sözleşmenin yerine getirilmiş kabul edileceği belirtildi.Kılavuzda, şirketlerin gaz karşılığında avro veya dolar ödediklerinde mevcut sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin tamamlandığı yönünde açıklama yapmaları gerektiğine işaret edildi.Böylece şirketlerin avronun rubleye dönüştürülmesinde Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmamış olacakları kaydedilen kılavuzda, söz konusu işlemin yaptırım kapsamına girmemiş olacağı belirtildi.Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan’da yürürlüğe koymuştu.Buna göre, Rusya’dan enerji ithal eden ülkeler, başta Gazprombank’taki döviz hesaplarına ödemeyi aktaracak, Gazprombank da bu dövizi Rus rublesine çevirip ruble hesaplarına aktaracak. Ardından da ödeme tedarikçi şirketin hesabına geçirilecek ve adı geçen bankadaki hesaba para yatırılmadığı takdirde doğal gaz kesilecek.Rusya bu kararı alırken bir taraftan Rus rublesine değer kazandırmayı hedeflemiş ve Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı bankalardan da ruble satın almak zorunda kalmalarını amaçlamıştı.AB Komisyonu, geçen ay Avrupa şirketlerinin Rusya'ya gaz ödemelerinin ruble olarak yapmasının mevcut yaptırımların ihlali olacağını açıklamıştı.Bunun üzerine, AB üyesi ülkeler Komisyon'dan ödemelerin yaptırımlar ihlal edilmeden nasıl yapılacağı konusunda bilgi talep etmişti.Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220427/von-der-leyen-polonya-ve-bulgaristan-rusyanin-tedariki-kesmesiyle-komsularindan-gaz-alacak-1055893287.html
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rusya

Avrupa Birliği, Rus doğal gazı ödemelerinin nasıl yapılacağını belirledi

13:07 17.05.2022
© REUTERS / Dado RuvicRusya - doğalgaz - ruble
Rusya - doğalgaz - ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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AB, Avrupa şirketlerinin, ruble ile ödeme talep eden Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden gaz alımını sürdürmelerini sağlayacak bir yöntem belirledi.
Uluslararası basındaki haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üye ülkelere AB yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusya'ya doğal gaz ödemesi yapılmasına imkan sağlayacak yöntemleri içeren bir kılavuz gönderdi.
Kılavuzda, Avrupa firmalarının belirli koşulları yerine getirerek Rusya'ya gaz ödemeleri yapabileceği ifade edildi.
Firmaların, Rusya'nın belirlediği bir bankada hesap açabilecekleri ve Rusya'dan gaz alımı için bu bankanın hesabına ödememe yapabilecekleri kaydedilen kılavuzda, söz konusu ödemenin firmaların mevcut sözleşmelerinde belirlenmiş olan para biriminde yapılabileceği ve ödemenin ilgili bankaya gönderildiği anda sözleşmenin yerine getirilmiş kabul edileceği belirtildi.
Kılavuzda, şirketlerin gaz karşılığında avro veya dolar ödediklerinde mevcut sözleşmelerdeki yükümlülüklerinin tamamlandığı yönünde açıklama yapmaları gerektiğine işaret edildi.
Böylece şirketlerin avronun rubleye dönüştürülmesinde Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmamış olacakları kaydedilen kılavuzda, söz konusu işlemin yaptırım kapsamına girmemiş olacağı belirtildi.
Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan’da yürürlüğe koymuştu.
Buna göre, Rusya’dan enerji ithal eden ülkeler, başta Gazprombank’taki döviz hesaplarına ödemeyi aktaracak, Gazprombank da bu dövizi Rus rublesine çevirip ruble hesaplarına aktaracak. Ardından da ödeme tedarikçi şirketin hesabına geçirilecek ve adı geçen bankadaki hesaba para yatırılmadığı takdirde doğal gaz kesilecek.
Rusya bu kararı alırken bir taraftan Rus rublesine değer kazandırmayı hedeflemiş ve Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı bankalardan da ruble satın almak zorunda kalmalarını amaçlamıştı.
AB Komisyonu, geçen ay Avrupa şirketlerinin Rusya'ya gaz ödemelerinin ruble olarak yapmasının mevcut yaptırımların ihlali olacağını açıklamıştı.
Bunun üzerine, AB üyesi ülkeler Komisyon'dan ödemelerin yaptırımlar ihlal edilmeden nasıl yapılacağı konusunda bilgi talep etmişti.
Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesmişti.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
Ukrayna krizi
AB: Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın tedariki kesmesiyle komşularından gaz alacak
27 Nisan, 15:48
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