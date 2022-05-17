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SON DAKİKA| Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız
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https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-bilgin-3600-ek-gosterge-meselesi-ile-ilgili-aciklamayi-bu-ay-sonu-yapacagiz-1056433882.html
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız" dedi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:31+0300
2022-05-17T11:31+0300
türkiye
vedat bilgin
3600 ek gösterge
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;"Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağızBu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız."
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vedat bilgin, 3600 ek gösterge

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız

11:31 17.05.2022
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;
"Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız
Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.
Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız."
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