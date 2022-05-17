https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-aciklamasi-gezi-parkinda-oldugu-gibi-mesele-cevre-degil-1056431993.html
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:34+0300
2022-05-17T10:34+0300
2022-05-17T11:21+0300
politika
atatürk havalimanı
millet bahçesi
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Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılması projesine karşı çıkan muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İhalenin şeffaf bir biçimde yapıldığını söyleyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu belirtti.Kurum'un açıklamasından öne çıkan satır başları:"Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak. Afet zamanında hizmet verecek şekilde bir pisti bırakıyoruz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı.'Afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacak'Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceğiz bir mekan haline gelecek. İstanbul'un cazibe merkezi diyeceğimiz, vatandaşımıza açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, kıraathanede ders çalışacaklar, çok çok da önemsediğim, İstanbul bir deprem bölgesi, olası afet durumunda burası çok önemli bir toplanma alanı görevi görecek. Millete sözlerini tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz orada olmaya gayret gösteriyoruz"
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atatürk havalimanı, millet bahçesi
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil
10:34 17.05.2022 (güncellendi: 11:21 17.05.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, 'Atatürk istismarı yapıldığını' söyleyerek, "Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Katarlılara satılması söz konusu değil" dedi.
Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılması projesine karşı çıkan muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
İhalenin şeffaf bir biçimde yapıldığını söyleyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu belirtti.
Kurum'un açıklamasından öne çıkan satır başları:
"Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak. Afet zamanında hizmet verecek şekilde bir pisti bırakıyoruz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı.
'Afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacak'
Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceğiz bir mekan haline gelecek. İstanbul'un cazibe merkezi diyeceğimiz, vatandaşımıza açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, kıraathanede ders çalışacaklar, çok çok da önemsediğim, İstanbul bir deprem bölgesi, olası afet durumunda burası çok önemli bir toplanma alanı görevi görecek. Millete sözlerini tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz orada olmaya gayret gösteriyoruz"