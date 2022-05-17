Türkiye
SON DAKİKA| Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-aciklamasi-gezi-parkinda-oldugu-gibi-mesele-cevre-degil-1056431993.html
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:34+0300
2022-05-17T11:21+0300
politika
atatürk havalimanı
millet bahçesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056012121_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_c217204e649fd297a7667c528edf5128.jpg
Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılması projesine karşı çıkan muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. İhalenin şeffaf bir biçimde yapıldığını söyleyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu belirtti.Kurum'un açıklamasından öne çıkan satır başları:"Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak. Afet zamanında hizmet verecek şekilde bir pisti bırakıyoruz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı.'Afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacak'Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceğiz bir mekan haline gelecek. İstanbul'un cazibe merkezi diyeceğimiz, vatandaşımıza açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, kıraathanede ders çalışacaklar, çok çok da önemsediğim, İstanbul bir deprem bölgesi, olası afet durumunda burası çok önemli bir toplanma alanı görevi görecek. Millete sözlerini tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz orada olmaya gayret gösteriyoruz"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1056012121_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_f7e8a1049a3f0eca7712ff4484ee0731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atatürk havalimanı, millet bahçesi

Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması: Gezi Parkı'nda olduğu gibi mesele çevre değil

10:34 17.05.2022 (güncellendi: 11:21 17.05.2022)
© DHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, 'Atatürk istismarı yapıldığını' söyleyerek, "Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Katarlılara satılması söz konusu değil" dedi.
Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp, yerine Millet Bahçesi yapılması projesine karşı çıkan muhalefeti eleştiren Bakan Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak, herhangi bir konut projesi bu alana yapılmayacak. Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize satılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
İhalenin şeffaf bir biçimde yapıldığını söyleyen Bakan kurum, ihale bedelinin de 2 milyon 100 milyon TL olduğunu belirtti.
Kurum'un açıklamasından öne çıkan satır başları:
"Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. 1 pist acil inişler için açık kalacak. Afet zamanında hizmet verecek şekilde bir pisti bırakıyoruz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı.

'Afet durumlarında toplanma alanı olarak kullanılacak'

Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceğiz bir mekan haline gelecek. İstanbul'un cazibe merkezi diyeceğimiz, vatandaşımıza açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, kıraathanede ders çalışacaklar, çok çok da önemsediğim, İstanbul bir deprem bölgesi, olası afet durumunda burası çok önemli bir toplanma alanı görevi görecek. Millete sözlerini tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz orada olmaya gayret gösteriyoruz"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала