Türkiye
SON DAKİKA| Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-nebatiden-belediyelere-konut-cagrisi-1056437965.html
Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı
Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı
Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, belediyelere çağrıda bulundu. Nebati, mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:37+0300
2022-05-17T12:37+0300
politika
nureddin nebati
konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053987039_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f89167cf507447644eb03db1ce4d3010.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Konut fiyatlarındaki artışa değinen Nebati, başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.Mahalle aralarında bekleyen arsaların hızlı bir şekilde yapılaştırılması için yerel yönetimlerden destek istediklerini söyleyen Nebati, "Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır" dedi.Bakan Nebati, şunları söyledi:"Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053987039_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_57f5a7ea3f5ee6f14a711fb10f84216f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, konut

Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı

12:37 17.05.2022
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, belediyelere çağrıda bulundu. Nebati, mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için destek istedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Konut fiyatlarındaki artışa değinen Nebati, başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.
Mahalle aralarında bekleyen arsaların hızlı bir şekilde yapılaştırılması için yerel yönetimlerden destek istediklerini söyleyen Nebati, "Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır" dedi.
Bakan Nebati, şunları söyledi:
"Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала