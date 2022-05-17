https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-nebatiden-belediyelere-konut-cagrisi-1056437965.html

Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı

Bakan Nebati'den belediyelere konut çağrısı

Konut fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, belediyelere çağrıda bulundu. Nebati, mahalle aralarındaki arsaların yapılaştırılması için... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:37+0300

2022-05-17T12:37+0300

2022-05-17T12:37+0300

politika

nureddin nebati

konut

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.Konut fiyatlarındaki artışa değinen Nebati, başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrıda bulundu.Mahalle aralarında bekleyen arsaların hızlı bir şekilde yapılaştırılması için yerel yönetimlerden destek istediklerini söyleyen Nebati, "Biz bakanlığımız ve hükümetiniz olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır" dedi.Bakan Nebati, şunları söyledi:"Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Biz varız, biz hazırız. Her türlü imkanı ortaya koyacak gücümüz var."

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nureddin nebati, konut