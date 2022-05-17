https://tr.sputniknews.com/20220517/benzin-ve-lpgye-zam-1056428848.html

Benzin ve LPG'ye zam

Benzin ve LPG'ye zam

Benzine pompaya yansıyacak şekilde 1.68 lira, LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T08:16+0300

2022-05-17T08:16+0300

2022-05-17T08:16+0300

ekonomi

benzin

lpg

zam

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Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.Zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.

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benzin, lpg, zam