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Benzin ve LPG'ye zam
Benzin ve LPG'ye zam
Benzine pompaya yansıyacak şekilde 1.68 lira, LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T08:16+0300
2022-05-17T08:16+0300
ekonomi
benzin
lpg
zam
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Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.Zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükseldi. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.
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benzin, lpg, zam

Benzin ve LPG'ye zam

08:16 17.05.2022
© AAAkaryakıt, benzin, pompa
Akaryakıt, benzin, pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Benzine pompaya yansıyacak şekilde 1.68 lira, LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.
Zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükseldi.
LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıktı.
Böylece benzinin fiyatı uzun süre sonra 22,08 kuruştan satılan motorini geride bıraktı.
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