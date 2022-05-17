https://tr.sputniknews.com/20220517/biden-trump-doneminde-kubaya-yonelik-getirilen-bazi-kisitlamalari-kaldirdi-1056428449.html
Biden, Trump döneminde Küba'ya yönelik getirilen bazı kısıtlamaları kaldırdı
Biden, Trump döneminde Küba'ya yönelik getirilen bazı kısıtlamaları kaldırdı
ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T07:05+0300
2022-05-17T07:05+0300
2022-05-17T07:05+0300
dünya
abd
küba
joe biden
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Trump döneminde Küba'ya yönelik alınan bazı kararları iptal ettiği bildirildi.Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki şehirlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı aktarıldı.Küba'ya eğitim ya da iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği belirtilen açıklamada, bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı ifade edildi.
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abd, küba, joe biden
Biden, Trump döneminde Küba'ya yönelik getirilen bazı kısıtlamaları kaldırdı
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ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Trump döneminde Küba'ya yönelik alınan bazı kararları iptal ettiği bildirildi.
Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki şehirlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı aktarıldı.
Küba'ya eğitim ya da iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği belirtilen açıklamada, bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı ifade edildi.