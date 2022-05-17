Biden'la görüşen Yunanistan Başbakanı'ndan F-35 açıklaması: Satın alma sürecini başlatacağız
11:33 17.05.2022 (güncellendi: 11:38 17.05.2022)
© AP Photo / Susan WalshMiçotakis - Biden Görüşmesi
© AP Photo / Susan Walsh
ABD lideri Biden, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis de hükümetinin F-35'lere ilgi duyduğunu Biden'a iletti.
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.
Tune in as the First Lady and I host a reception honoring Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki. https://t.co/4Bc29BCsQJ— President Biden (@POTUS) May 16, 2022
Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.
Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.
Today, I welcomed Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to the White House for a bilateral meeting. We reaffirmed our strong relationship, celebrated 201 years of Greek independence, and discussed our ongoing efforts to support Ukraine. pic.twitter.com/NvX3H7W1li— President Biden (@POTUS) May 16, 2022
Biden, "İki ulus, iklim ve enerji, ticaret ve yatırım, savunma ve afet müdahalesi ve daha birçok alan üzerinde birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"Bugün dostluğumuzun, ortaklığımızın ve ittifakımızın hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü olduğunu söylemek abartı olmaz” diyen Biden, "Harika bir sohbetimiz oldu. Harika bir sohbetimiz oldu. Ve hepiniz için tehlikeli olan kısım, birbirimizi çok sevmemiz" diye ekledi.
It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ— President Biden (@POTUS) May 17, 2022
F-35'ler
"İkili ilişkilerimiz tüm zamanların en yüksek seviyesinde" diyen Yunan Başbakan da ülkesinin ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın almayı dört gözle beklediğini ve önde gelen bir Amerikan savunma müteahhitinin ülkenin havacılık endüstrisine yatırım yapmak istediğini doğruladı.
Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis, "F-35 uçaklarından oluşan bir filo satın alma sürecini başlatacağız ve bu harika uçağı önümüzdeki 10 yıl içinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne dahil etmeyi umut ediyoruz. Cuma günü Lockheed Martin'in Yunan havacılığına yatırım yapmakla ilgilendiğini resmi olarak ifade etmesinden dolayı mutluyum" dedi.