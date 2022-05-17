Türkiye
SON DAKİKA| Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220517/bidenla-gorusen-yunanistan-basbakani-micotakisten-f-35-aciklamasi-dort-gozle-bekliyoruz-1056433371.html
Biden'la görüşen Yunanistan Başbakanı'ndan F-35 açıklaması: Satın alma sürecini başlatacağız
Biden'la görüşen Yunanistan Başbakanı'ndan F-35 açıklaması: Satın alma sürecini başlatacağız
ABD lideri Biden, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Yunan basınının... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:33+0300
2022-05-17T11:38+0300
dünya
abd
kiryakos miçotakis
yunanistan
f-35
joe biden
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056433620_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d25250e8dafb9cbd98aed14d5c8e55e7.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.Biden, "İki ulus, iklim ve enerji, ticaret ve yatırım, savunma ve afet müdahalesi ve daha birçok alan üzerinde birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı."Bugün dostluğumuzun, ortaklığımızın ve ittifakımızın hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü olduğunu söylemek abartı olmaz” diyen Biden, "Harika bir sohbetimiz oldu. Harika bir sohbetimiz oldu. Ve hepiniz için tehlikeli olan kısım, birbirimizi çok sevmemiz" diye ekledi. F-35'ler"İkili ilişkilerimiz tüm zamanların en yüksek seviyesinde" diyen Yunan Başbakan da ülkesinin ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın almayı dört gözle beklediğini ve önde gelen bir Amerikan savunma müteahhitinin ülkenin havacılık endüstrisine yatırım yapmak istediğini doğruladı.Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis, "F-35 uçaklarından oluşan bir filo satın alma sürecini başlatacağız ve bu harika uçağı önümüzdeki 10 yıl içinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne dahil etmeyi umut ediyoruz. Cuma günü Lockheed Martin'in Yunan havacılığına yatırım yapmakla ilgilendiğini resmi olarak ifade etmesinden dolayı mutluyum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/micotakis-yunanistan-abdnin-bolgedeki-bas-ortagi-haline-geliyor-1056353732.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056433620_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_848e8e361d0cabd47e2b56d1250f3f87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kiryakos miçotakis, yunanistan, f-35, joe biden, görüşme

Biden'la görüşen Yunanistan Başbakanı'ndan F-35 açıklaması: Satın alma sürecini başlatacağız

11:33 17.05.2022 (güncellendi: 11:38 17.05.2022)
© AP Photo / Susan WalshMiçotakis - Biden Görüşmesi
Miçotakis - Biden Görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Abone olTelegram
ABD lideri Biden, Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis de hükümetinin F-35'lere ilgi duyduğunu Biden'a iletti.
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.
Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.
Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.
Biden, "İki ulus, iklim ve enerji, ticaret ve yatırım, savunma ve afet müdahalesi ve daha birçok alan üzerinde birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.
"Bugün dostluğumuzun, ortaklığımızın ve ittifakımızın hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü olduğunu söylemek abartı olmaz” diyen Biden, "Harika bir sohbetimiz oldu. Harika bir sohbetimiz oldu. Ve hepiniz için tehlikeli olan kısım, birbirimizi çok sevmemiz" diye ekledi.

F-35'ler

"İkili ilişkilerimiz tüm zamanların en yüksek seviyesinde" diyen Yunan Başbakan da ülkesinin ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın almayı dört gözle beklediğini ve önde gelen bir Amerikan savunma müteahhitinin ülkenin havacılık endüstrisine yatırım yapmak istediğini doğruladı.
Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis, "F-35 uçaklarından oluşan bir filo satın alma sürecini başlatacağız ve bu harika uçağı önümüzdeki 10 yıl içinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne dahil etmeyi umut ediyoruz. Cuma günü Lockheed Martin'in Yunan havacılığına yatırım yapmakla ilgilendiğini resmi olarak ifade etmesinden dolayı mutluyum" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
Miçotakis: Yunanistan, ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline geliyor
13 Mayıs, 20:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала