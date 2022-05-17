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BM: Kuzey Kore, Kovid-19’a karşı aşılama için hiçbir çaba göstermedi
BM: Kuzey Kore, Kovid-19’a karşı aşılama için hiçbir çaba göstermedi
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore’nin Kovid-19’a karşı aşılama konusunda hiçbir çabada bulunmadığını, mücadele edilmezse koronavirüsün... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T22:34+0300
2022-05-17T22:34+0300
koronavirüs
stephane dujarric
koronavirüs
kovid-19
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Dujarric, “Onlar aşılama konusunda hiçbir çaba başlatmadı. En kısa zamanda bununla ilgilenmezlerse virüsün hızla yayılma riski var” ifadesini kullandı.Kovid-19 nedeniyle 2020'den bu yana sınırların kapatılıp ülke genelinde internet erişiminin sınırlandığı Kuzey Kore'de ilk vakalar 12 Mayıs'ta görülmüştü.Vakaların ardından Kuzey Kore yönetimi ülke genelinde "katı ulusal acil durum" ilan etmişti.
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stephane dujarric, koronavirüs, kovid-19

BM: Kuzey Kore, Kovid-19’a karşı aşılama için hiçbir çaba göstermedi

22:34 17.05.2022
© AFP 2022 / STRKim Jong-un- Kuzey Kore- Koronavirüs
Kim Jong-un- Kuzey Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / STR
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BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore’nin Kovid-19’a karşı aşılama konusunda hiçbir çabada bulunmadığını, mücadele edilmezse koronavirüsün hızla yayılma riskinin olduğunu belirtti.
Dujarric, “Onlar aşılama konusunda hiçbir çaba başlatmadı. En kısa zamanda bununla ilgilenmezlerse virüsün hızla yayılma riski var” ifadesini kullandı.
Kovid-19 nedeniyle 2020'den bu yana sınırların kapatılıp ülke genelinde internet erişiminin sınırlandığı Kuzey Kore'de ilk vakalar 12 Mayıs'ta görülmüştü.
Vakaların ardından Kuzey Kore yönetimi ülke genelinde "katı ulusal acil durum" ilan etmişti.
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