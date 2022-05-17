https://tr.sputniknews.com/20220517/bm-kuzey-kore-kovid-19a-karsi-asilama-icin-hicbir-caba-gostermedi-1056456354.html

BM: Kuzey Kore, Kovid-19’a karşı aşılama için hiçbir çaba göstermedi

BM: Kuzey Kore, Kovid-19’a karşı aşılama için hiçbir çaba göstermedi

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore’nin Kovid-19’a karşı aşılama konusunda hiçbir çabada bulunmadığını, mücadele edilmezse koronavirüsün... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T22:34+0300

2022-05-17T22:34+0300

2022-05-17T22:34+0300

koronavirüs

stephane dujarric

koronavirüs

kovid-19

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Dujarric, “Onlar aşılama konusunda hiçbir çaba başlatmadı. En kısa zamanda bununla ilgilenmezlerse virüsün hızla yayılma riski var” ifadesini kullandı.Kovid-19 nedeniyle 2020'den bu yana sınırların kapatılıp ülke genelinde internet erişiminin sınırlandığı Kuzey Kore'de ilk vakalar 12 Mayıs'ta görülmüştü.Vakaların ardından Kuzey Kore yönetimi ülke genelinde "katı ulusal acil durum" ilan etmişti.

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2022

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stephane dujarric, koronavirüs, kovid-19