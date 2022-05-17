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Boğazına bozuk para kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Boğazına bozuk para kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bursa Osmangazi ilçesinde bir öğretmen, 2 adet bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:15+0300
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat Okulu'nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkayınca nefes alamamaya başladı. Çocuk, öğretmeninden yardım istedi, öğretmeni de yan sınıfta bulunan öğretmen Nurettin Sevinç'ten yardım istedi. Öğretmen Sevinç, boğulmak üzere olan çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki paraları dışarı atmasını sağladı. 'Hayat kurtardığın için mutluyum'Öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nurettin Sevinç, "Ben dersteyken bir çığlık duydum yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince ben hemen yerimden kalkarak, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum" dedi.'Kursların faydasını gördük'Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bir çocuğun hayatının kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220502/bogazina-yemek-kacan-kadini-heimlich-manevrasiyla-kurtardi-1056009659.html
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türkiye, bursa, heimlich manevrası

Boğazına bozuk para kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

10:15 17.05.2022
© İHA / BURAK TÜRKERBoğazına bozuk para kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Boğazına bozuk para kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© İHA / BURAK TÜRKER
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Bursa Osmangazi ilçesinde bir öğretmen, 2 adet bozuk para yutan ve boğulmak üzere olan öğrencinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 1. Murat Okulu'nda eğitim gören Norveç vatandaşı Ezdın Khalıd Abdulrahım, elinde bulunan 2 tane 1 liralık metal parayı yuttu. Çocuğun yuttuğu paralar nefes borusunu tıkayınca nefes alamamaya başladı. Çocuk, öğretmeninden yardım istedi, öğretmeni de yan sınıfta bulunan öğretmen Nurettin Sevinç'ten yardım istedi. Öğretmen Sevinç, boğulmak üzere olan çocuğa Heimlich manevrası yaparak boğazındaki paraları dışarı atmasını sağladı.

'Hayat kurtardığın için mutluyum'

Öğrencinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Nurettin Sevinç, "Ben dersteyken bir çığlık duydum yan sınıftaki öğretmen arkadaş sınıfındaki bir çocuğun nefes alamadığını söyleyince ben hemen yerimden kalkarak, Heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazına takılan 2 tane 1 liralık metal paranın dışarı atmasını sağladım. Paraları çıkartınca çocuk nefes almaya başladı. Genel durumu iyiydi. Bir hayatı kurtardığım için çok mutluyum" dedi.

'Kursların faydasını gördük'

Öğrencinin hayatını kurtaran öğretmene teşekkür eden 1. Murat Okul Müdürü Vahdet Okulevi, "Bir çocuğun hayatının kurtulduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı kursların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Öğretmenimiz kurstan ve internetten izleyerek öğrendiği bilgilerle çocuğumuzun hayatını kurtarmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Fatih'teki bir restoranda hamburger yerken boğazına yemek kaçan kadın müşteriyi, ilk yardım eğitimi olan restoran yöneticisi kurtardı. O anlar, restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
TÜRKİYE
Boğazına yemek kaçan kadını, Heimlich manevrasıyla kurtardı
2 Mayıs, 07:47
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