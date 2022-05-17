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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/canli--rusya-ukraynaya-20-bin-tondan-fazla-insani-yardim-sagladi-1056428170.html
CANLI | Rusya Ukrayna'ya 20 bin tondan fazla insani yardım sağladı
CANLI | Rusya Ukrayna'ya 20 bin tondan fazla insani yardım sağladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 20 bin tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını açıkladı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T06:29+0300
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Novaya Astrakhan köyünde insani yardım dağıtımı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Ukrayna'ya 20 bin tondan fazla insani yardım sağladı

06:29 17.05.2022 (güncellendi: 06:38 17.05.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 20 bin tondan fazla insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:37 17.05.2022
Letonya, St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Pskov Başkonsolosluğunı kapatıyor
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugünden itibaren, Pskov'daki Letonya Konsolosluğu ve St. Petersburg'daki Başkonsolosluğun çalışmaları sonlandırıldı" diye yazdı.
Büyükelçi, Moskova'daki Letonya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünde konsolosluk hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.
06:35 17.05.2022
Rusya Dışişleri: Rusya'yı uluslararası işbirliğinden çıkarma girişimleri küresel krizleri derinleştiriyor
06:30 17.05.2022
Fransa, İsveç ve Finlandiya ile savunma işbirliğini güçlendireceğini açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42.7. Maddesi kapsamındaki bağlılığını ve dayanışmasını yeniden teyit etmekte ve üst düzey siyasi istişareler ve gelişmiş askeri etkileşimler de dahil olmak üzere her iki ortakla güvenlik ve savunma işbirliğini artırmaya hazırdır" denildi.
Fransa ayrıca, ülkelerin egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda "Finlandiya ve İsveç ile omuz omuza duracağını" da belirtti.
Ayrıca, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Oslo'nun Danimarka ve İzlanda ile birlikte, askeri bir tehdit olması durumunda, Helsinki'yi destekleyeceğini söyledi.
06:29 17.05.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya şimdiye kadar 20 binden fazla insani yardım sağlandı
06:28 17.05.2022
Eşi görülmemiş yaptırımlara rağmen Rusya hükümeti ve Merkez Bankası'nın attığı adımlarla güçlü duruşunu sürdüren ruble, euro karşısında 2017 yılından bu yana en yüksek değerine yaklaştı.
Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi. Putin, NATO’nun genişlemesine ilişkin, “Bu, ABD’nin dış politika çıkarlarına erişmesi adına suni olarak yaratılan bir sorun” değerlendirmesini yaptı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya’nın en yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde ABD’nin Ukrayna’daki askeri-biyolojik faaliyetlerinin soruşturulması için bir belge paketi hazırlığı yaptıklarını söyledi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Finlandiya'nın NATO üyeliğini sonbahara kadar onaylamayı planladıklarını duyurdu.
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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