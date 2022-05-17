CANLI | Rusya Ukrayna'ya 20 bin tondan fazla insani yardım sağladı

Fransa, İsveç ve Finlandiya ile savunma işbirliğini güçlendireceğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42.7. Maddesi kapsamındaki bağlılığını ve dayanışmasını yeniden teyit etmekte ve üst düzey siyasi istişareler ve gelişmiş askeri etkileşimler de dahil olmak üzere her iki ortakla güvenlik ve savunma işbirliğini artırmaya hazırdır" denildi.

Fransa ayrıca, ülkelerin egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda "Finlandiya ve İsveç ile omuz omuza duracağını" da belirtti.

Ayrıca, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Oslo'nun Danimarka ve İzlanda ile birlikte, askeri bir tehdit olması durumunda, Helsinki'yi destekleyeceğini söyledi.