https://tr.sputniknews.com/20220517/delhinin-tek-nehri-neredeyse-tamamen-kurudu-kent-sakinleri-susuzluk-problemiyle-karsi-karsiya--1056443583.html

Delhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Bölge sakinleri susuzlukla mücadele ediyor

Delhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Bölge sakinleri susuzlukla mücadele ediyor

Başkent Yeni Delhi'nin de yer aldığı Hindistan'ın Delhi Kantonu'nun tek nehri olan Yamuna kurumaya devam ediyor. Sıcaklığın yer yer 49 dereceyi aştığı bölgede... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T14:30+0300

2022-05-17T14:30+0300

2022-05-17T14:35+0300

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susuzluk

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Bunaltıcı bir yaz yaşayan Hindistan'da Delhi Kantonu, Mart ayından Mayıs ayı ortasına kadar yüzde 60 ilâ 90'lara varan yağmur açığı gördü ve bu eksiklik, doğal kaynaklardaki su seviyesini oldukça etkiledi.Sıcaklığın 49 santigrat dereceyi geçmesiyle Delhi, kuraklığı tetikleyen bir mevsim geçiriyor ve bölge sakinleri, su temininde ciddi bir kesinti ile karşı karşıya.Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusa sahip olan kanton, Yamuna Nehri'nin Wazirabad noktasındaki su seviyesinin azalması ve komşu eyaleti Haryana tarafından nehir kanalına su salınımının azalması nedeniyle sudan yoksun.Bölgenin su yönetiminden sorumlu Delhi Jal Kurulu'ndan (DJB) bir yetkili, bugün Sputnik'e verdiği demeçte, "Wazirabad, Chandrawal ve Okhla'daki su seviyesi gittikçe düşmeye devam ediyor. Yamuna Nehri neredeyse tamamen kurudu. Bu tesislerden sağlanan tedarik yaklaşık yüzde 40-60 oranında etkilenecek" ifadelerini kullandı. Yetkili, Delhi Kantonu'nun kuzeydoğu, batı, kuzey, orta ve güney bölgelerinin yanı sıra Yeni Delhi Belediye Meclisi kesiminin de su kesintisiyle karşılaşacağını söyledi.Yetkili ayrıca, "Su tankerleri sadece talep üzerine belirli bölgelere gönderilecek çünkü oldukça sınırlı su sağlayan kaynaklardan ötürü arzın etkilenmesi durumu devam ediyor" dedi. Genel olarak Delhi'de günde ortalama 950 milyon galon (MGD) su tüketiliyor. Bu talep yaz aylarında 1200 milyona kadar çıkıyor.1990'larda ve 2000'lerin başında Delhi, sakinlerine içme suyu sağlayan 629 tescilli su kaynağına sahipti. O dönemde bölgenin 500 tane de tescil edilmemiş su kütlesine sahip olduğu düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220516/yeni-delhide-hava-sicakligi-49-derecenin-uzerinde--1056402784.html

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hindistan, delhi, nehir, sıcaklık, kuraklık, susuzluk