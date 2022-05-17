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https://tr.sputniknews.com/20220517/delhinin-tek-nehri-neredeyse-tamamen-kurudu-kent-sakinleri-susuzluk-problemiyle-karsi-karsiya--1056443583.html
Delhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Bölge sakinleri susuzlukla mücadele ediyor
Delhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Bölge sakinleri susuzlukla mücadele ediyor
Başkent Yeni Delhi'nin de yer aldığı Hindistan'ın Delhi Kantonu'nun tek nehri olan Yamuna kurumaya devam ediyor. Sıcaklığın yer yer 49 dereceyi aştığı bölgede... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T14:30+0300
2022-05-17T14:35+0300
dünya
hindistan
delhi
nehir
sıcaklık
kuraklık
susuzluk
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Bunaltıcı bir yaz yaşayan Hindistan'da Delhi Kantonu, Mart ayından Mayıs ayı ortasına kadar yüzde 60 ilâ 90'lara varan yağmur açığı gördü ve bu eksiklik, doğal kaynaklardaki su seviyesini oldukça etkiledi.Sıcaklığın 49 santigrat dereceyi geçmesiyle Delhi, kuraklığı tetikleyen bir mevsim geçiriyor ve bölge sakinleri, su temininde ciddi bir kesinti ile karşı karşıya.Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusa sahip olan kanton, Yamuna Nehri'nin Wazirabad noktasındaki su seviyesinin azalması ve komşu eyaleti Haryana tarafından nehir kanalına su salınımının azalması nedeniyle sudan yoksun.Bölgenin su yönetiminden sorumlu Delhi Jal Kurulu'ndan (DJB) bir yetkili, bugün Sputnik'e verdiği demeçte, "Wazirabad, Chandrawal ve Okhla'daki su seviyesi gittikçe düşmeye devam ediyor. Yamuna Nehri neredeyse tamamen kurudu. Bu tesislerden sağlanan tedarik yaklaşık yüzde 40-60 oranında etkilenecek" ifadelerini kullandı. Yetkili, Delhi Kantonu'nun kuzeydoğu, batı, kuzey, orta ve güney bölgelerinin yanı sıra Yeni Delhi Belediye Meclisi kesiminin de su kesintisiyle karşılaşacağını söyledi.Yetkili ayrıca, "Su tankerleri sadece talep üzerine belirli bölgelere gönderilecek çünkü oldukça sınırlı su sağlayan kaynaklardan ötürü arzın etkilenmesi durumu devam ediyor" dedi. Genel olarak Delhi'de günde ortalama 950 milyon galon (MGD) su tüketiliyor. Bu talep yaz aylarında 1200 milyona kadar çıkıyor.1990'larda ve 2000'lerin başında Delhi, sakinlerine içme suyu sağlayan 629 tescilli su kaynağına sahipti. O dönemde bölgenin 500 tane de tescil edilmemiş su kütlesine sahip olduğu düşünülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/yeni-delhide-hava-sicakligi-49-derecenin-uzerinde--1056402784.html
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hindistan, delhi, nehir, sıcaklık, kuraklık, susuzluk

Delhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Bölge sakinleri susuzlukla mücadele ediyor

14:30 17.05.2022 (güncellendi: 14:35 17.05.2022)
© AP PhotoDelhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Kent sakinleri susuzluk problemiyle karşı karşıya
Delhi'nin tek nehri neredeyse tamamen kurudu: Kent sakinleri susuzluk problemiyle karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AP Photo
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Başkent Yeni Delhi'nin de yer aldığı Hindistan'ın Delhi Kantonu'nun tek nehri olan Yamuna kurumaya devam ediyor. Sıcaklığın yer yer 49 dereceyi aştığı bölgede yetkililer, kent sakinlerinin ciddi bir susuzluk sorunuyla karşılaşacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.
Bunaltıcı bir yaz yaşayan Hindistan'da Delhi Kantonu, Mart ayından Mayıs ayı ortasına kadar yüzde 60 ilâ 90'lara varan yağmur açığı gördü ve bu eksiklik, doğal kaynaklardaki su seviyesini oldukça etkiledi.
Sıcaklığın 49 santigrat dereceyi geçmesiyle Delhi, kuraklığı tetikleyen bir mevsim geçiriyor ve bölge sakinleri, su temininde ciddi bir kesinti ile karşı karşıya.
Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusa sahip olan kanton, Yamuna Nehri'nin Wazirabad noktasındaki su seviyesinin azalması ve komşu eyaleti Haryana tarafından nehir kanalına su salınımının azalması nedeniyle sudan yoksun.
Bölgenin su yönetiminden sorumlu Delhi Jal Kurulu'ndan (DJB) bir yetkili, bugün Sputnik'e verdiği demeçte, "Wazirabad, Chandrawal ve Okhla'daki su seviyesi gittikçe düşmeye devam ediyor. Yamuna Nehri neredeyse tamamen kurudu. Bu tesislerden sağlanan tedarik yaklaşık yüzde 40-60 oranında etkilenecek" ifadelerini kullandı.
Yetkili, Delhi Kantonu'nun kuzeydoğu, batı, kuzey, orta ve güney bölgelerinin yanı sıra Yeni Delhi Belediye Meclisi kesiminin de su kesintisiyle karşılaşacağını söyledi.
Yetkili ayrıca, "Su tankerleri sadece talep üzerine belirli bölgelere gönderilecek çünkü oldukça sınırlı su sağlayan kaynaklardan ötürü arzın etkilenmesi durumu devam ediyor" dedi.
Genel olarak Delhi'de günde ortalama 950 milyon galon (MGD) su tüketiliyor. Bu talep yaz aylarında 1200 milyona kadar çıkıyor.
1990'larda ve 2000'lerin başında Delhi, sakinlerine içme suyu sağlayan 629 tescilli su kaynağına sahipti. O dönemde bölgenin 500 tane de tescil edilmemiş su kütlesine sahip olduğu düşünülüyor.
Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
DÜNYA
Yeni Delhi'de hava sıcaklığı 49 derecenin üzerinde
Dün, 11:36
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