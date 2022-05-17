https://tr.sputniknews.com/20220517/desticiden-muhalefete-ataturk-havalimani-tepkisi-gezi-hadiseleri-olusturmak-isteyenler-vazgecsin-1056447477.html

Destici'den muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler, vazgeçsin

Destici'den muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler, vazgeçsin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Havalimanı'nın, millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin olarak, "Atatürk'ü istismar... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T15:45+0300

2022-05-17T15:45+0300

2022-05-17T15:45+0300

politika

mustafa destici

gezi

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

atatürk havalimanı

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Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlamasının akabinde oluşan tartışmaları değerlendirdi.Atatürk Havalimanı'nın, millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, "her meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını" söyledi.Destici, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler." yanıtını verdi.Atatürk'ün, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve gazi Meclis'in ilk başkanı olduğuna işaret eden Destici, "Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar. Sandık dışında bir çare aramasınlar. Seçime 1 yıl gibi bir süre kaldı. Sandık gelecek ve milletin iradesi tecelli edecek." ifadesini kullandı.

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