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Destici'den muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler, vazgeçsin
Destici'den muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler, vazgeçsin
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Havalimanı'nın, millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin olarak, "Atatürk'ü istismar... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:45+0300
2022-05-17T15:45+0300
politika
mustafa destici
gezi
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
atatürk havalimanı
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Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlamasının akabinde oluşan tartışmaları değerlendirdi.Atatürk Havalimanı'nın, millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, "her meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını" söyledi.Destici, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler." yanıtını verdi.Atatürk'ün, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve gazi Meclis'in ilk başkanı olduğuna işaret eden Destici, "Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar. Sandık dışında bir çare aramasınlar. Seçime 1 yıl gibi bir süre kaldı. Sandık gelecek ve milletin iradesi tecelli edecek." ifadesini kullandı.
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mustafa destici, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, atatürk havalimanı

Destici'den muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler, vazgeçsin

15:45 17.05.2022
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kars'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kars'taki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk Havalimanı'nın, millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin olarak, "Atatürk'ü istismar etmekten vazgeçsinler" dedi.
Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlamasının akabinde oluşan tartışmaları değerlendirdi.
Atatürk Havalimanı'nın, millet bahçesine dönüştürülmesine muhalefetin tepki göstermesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Destici, "her meselenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını" söyledi.
Destici, "Atatürk'ün ismi bir yerden silindi diye Atatürk, Türkiye'den silinmiş mi olur ya da Atatürk'ün Türk milletindeki karşılığı bu kadar hafif midir? Bunu dile getirenler, Atatürk'e karşı saygısızlık yapıyor. Atatürk istismarından vazgeçsinler." yanıtını verdi.
Atatürk'ün, Türk milletinin her bir ferdinin ortak değeri, Cumhuriyet'in kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve gazi Meclis'in ilk başkanı olduğuna işaret eden Destici, "Bu tür hadiseler neticesinde sokakları hareketlendirerek ya da kalabalıklar toplayarak yeni Gezi hadiseleri oluşturmak isteyenler de bundan vazgeçsinler, bundan sonuç alamazlar. Sandık dışında bir çare aramasınlar. Seçime 1 yıl gibi bir süre kaldı. Sandık gelecek ve milletin iradesi tecelli edecek." ifadesini kullandı.
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