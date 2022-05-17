https://tr.sputniknews.com/20220517/dogu-perincek-erdogan-turkiyenin-ihtiyacini-yanitlayan-bir-cevap-vermis-oldu-1056448984.html

Doğu Perinçek: Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyacını yanıtlayan bir cevap vermiş oldu

Doğu Perinçek: Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyacını yanıtlayan bir cevap vermiş oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru ve alım sürecine ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T16:26+0300

2022-05-17T16:26+0300

2022-05-17T16:26+0300

türkiye

nato

doğu perinçek

finlandiya

isveç

abd

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056397161_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_dd31caabf97a7ecb9b19e42a758d3fa0.jpg

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemediklerini söyledi.Perinçek, kararın ABD lehine bir sonuç doğuracağını dile getirerek, "Hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelmeyi arzulayan İsveç ve Finlandiya'dan siyasi yöneticilere 'zahmet etmeyin, yorulmayın bizim fikrimizi, tavrımızı değiştirmeniz mümkün değil' diye son derece olumlu ve Türkiye'nin ihtiyacını yanıtlayan bir cevap vermiş oldu. Bu tavrı kuşkusuz bütün Türk milleti paylaşmaktadır." diye konuştu.Perinçek, ABD'nin NATO bağlamında tüm dünyada yayılmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:"Suriye ve Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin çevresi NATO Amerika üsleriyle dolu. Karadeniz'de de öyle, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan da... Bunun ne pazarlığı olacak? Pazarlıkla bu üsleri kaldırabiliyor musunuz? Bu üslerin anlamı ne? Dahası Doğu Akdeniz'de Amerika ve Yunanistan intikam tatbikatları yapıyor. Amerika, İsrail, Yunanistan donanmaları Türkiye'yi tehdit ediyor. Ne tarafa olursa olsun NATO'nun genişlemesi, Türkiye'ye yönelik tehdidi artırır."Perinçek, Vatan Partisi'nin NATO konusunda yıllardır aynı çizgide olduğunu hatırlatarak, konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.NATO'nun, Ukrayna'yı da içine alarak Rusya'ya yönelttiği tehdidin aynı zamanda Türkiye'ye yönelik olduğunu savunan Perinçek, "NATO hangi cephede, hangi tarafa yönelirse yönelsin Türkiye üzerindeki tehditleri ağırlaştırır. NATO, ABD'nin bir aygıtıdır, aletidir." dedi.

türkiye

finlandiya

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, doğu perinçek, finlandiya, isveç, abd, recep tayyip erdoğan