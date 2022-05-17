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DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı bölgelerde Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, virüsün ne şekilde... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T22:57+0300
2022-05-17T22:57+0300
koronavirüs
tedros adhanom ghebreyesus
dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö
koronavirüs
kovid-19
mutasyon
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Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Kovid-19'a dair son gelişmeleri değerlendirdi.Ghebreyesus, son bir haftadır Kuzey Kore'yi vuran Kovid-19 dalgasını ele alarak, "DSÖ olarak, nüfusunun aşısız olduğu ve çok sayıda kişinin ağır hastalık ile ölüm riski taşıdığı ülkede Kovid-19'un daha fazla yayılmasından endişe duyuyoruz" dedi.Kuzey Kore'deki sağlık sisteminin zayıflığına dikkati çeken Ghebreyesus, DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadeleye dair bilgi ve veri paylaşımında Kuzey Kore'ye yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi.Ghebreyesus ayrıca DSÖ'nün 6 bölgesinden 4'ünde vakaların arttığına işaret ederek, "Çok sayıda ülke test ve genom sıralaması kapasitesini düşürdüğü için virüsün nasıl mutasyona uğradığını takip etmek giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.Cenevre'de 22 Mayıs'ta başlayacak Dünya Sağlık Toplantısı'nın çok kritik önem taşıdığını belirten Ghebreyesus, "Toplantıda salgının yanı sıra acil durumun nasıl sonlandırılacağı, aşılar ve antiviral ilaçlara ulaşımın artırılması konuları ele alınacak" şeklinde konuştu.
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tedros adhanom ghebreyesus, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, koronavirüs, kovid-19, mutasyon

DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor

22:57 17.05.2022
© REUTERS / Denis BalibouseTedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı bölgelerde Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduğunu belirtti.
Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Kovid-19'a dair son gelişmeleri değerlendirdi.
Ghebreyesus, son bir haftadır Kuzey Kore'yi vuran Kovid-19 dalgasını ele alarak, "DSÖ olarak, nüfusunun aşısız olduğu ve çok sayıda kişinin ağır hastalık ile ölüm riski taşıdığı ülkede Kovid-19'un daha fazla yayılmasından endişe duyuyoruz" dedi.
Kuzey Kore'deki sağlık sisteminin zayıflığına dikkati çeken Ghebreyesus, DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadeleye dair bilgi ve veri paylaşımında Kuzey Kore'ye yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Ghebreyesus ayrıca DSÖ'nün 6 bölgesinden 4'ünde vakaların arttığına işaret ederek, "Çok sayıda ülke test ve genom sıralaması kapasitesini düşürdüğü için virüsün nasıl mutasyona uğradığını takip etmek giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.
Cenevre'de 22 Mayıs'ta başlayacak Dünya Sağlık Toplantısı'nın çok kritik önem taşıdığını belirten Ghebreyesus, "Toplantıda salgının yanı sıra acil durumun nasıl sonlandırılacağı, aşılar ve antiviral ilaçlara ulaşımın artırılması konuları ele alınacak" şeklinde konuştu.
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