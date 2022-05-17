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https://tr.sputniknews.com/20220517/ekonomik-kriz-ile-bogusan-sri-lanka-basbakani-sadece-bir-gunluk-petrolumuz-kaldi-1056427896.html
Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: 'Sadece bir günlük petrolümüz kaldı'
Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: 'Sadece bir günlük petrolümüz kaldı'
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T05:30+0300
2022-05-17T05:30+0300
dünya
sri lanka
ekonomik kriz
petrol
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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz” açıklamasında bulundu.Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html
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sri lanka, ekonomik kriz, petrol

Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: 'Sadece bir günlük petrolümüz kaldı'

05:30 17.05.2022
© AFP 2022Sri Lanka - Protestolar
Sri Lanka - Protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022
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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” dedi.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz” açıklamasında bulundu.

Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Sri Lanka - ekonomik kriz - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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