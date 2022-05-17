https://tr.sputniknews.com/20220517/ekonomik-kriz-ile-bogusan-sri-lanka-basbakani-sadece-bir-gunluk-petrolumuz-kaldi-1056427896.html
Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: 'Sadece bir günlük petrolümüz kaldı'
Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: 'Sadece bir günlük petrolümüz kaldı'
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T05:30+0300
2022-05-17T05:30+0300
2022-05-17T05:30+0300
dünya
sri lanka
ekonomik kriz
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056343973_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_8f9bc7a7409a3d2aef4d74746d625e65.jpg
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz” açıklamasında bulundu.Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056343973_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_805a0e7dc54b2967a42b17d5f8935104.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sri lanka, ekonomik kriz, petrol
Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: 'Sadece bir günlük petrolümüz kaldı'
Abone ol
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ülke ekonomisindeki istikrarsızlık ile ilgili yaptığı açıklamada, “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” dedi.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz” açıklamasında bulundu.
Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.
Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız” ifadelerini kullandı.