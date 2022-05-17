https://tr.sputniknews.com/20220517/el-salvadorda-44-ulkenin-katilimiyla-bitcoin-toplantisi-gerceklestirilecek-1056428063.html

El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek

El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T06:23+0300

2022-05-17T06:23+0300

2022-05-17T06:23+0300

dünya

bitcoin

el salvador

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Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.Dün geç saatlerde yapılan paylaşımda Bukele, "Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katılacağını bildirdi.El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220428/bitcoin-bir-ulkede-daha-resmi-para-birimi-oldu-1055908004.html

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