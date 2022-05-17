https://tr.sputniknews.com/20220517/el-salvadorda-44-ulkenin-katilimiyla-bitcoin-toplantisi-gerceklestirilecek-1056428063.html
El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek
El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek
Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T06:23+0300
2022-05-17T06:23+0300
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Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.Dün geç saatlerde yapılan paylaşımda Bukele, "Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katılacağını bildirdi.El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220428/bitcoin-bir-ulkede-daha-resmi-para-birimi-oldu-1055908004.html
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bitcoin, el salvador
El Salvador'da 44 ülkenin katılımıyla Bitcoin toplantısı gerçekleştirilecek
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Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 44 ülkeden merkez bankası yetkilileri ile finansal otoritelerinin, kripto para birimi Bitcoin başta olmak üzere dijital ekonomiye ilişkin konuları görüşmek üzere El Salvador'da toplanacağını bildirdi.
Bukele, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Dün geç saatlerde yapılan paylaşımda Bukele, "Yarın, 32 merkez bankası ve 12 finans otoritesi (44 ülke); finansal kapsayıcılık, dijital ekonomi, bankasız bankacılık, Bitcoin'in sunumu ve ülkemizdeki faydalarını görüşmek üzere El Salvador'da bir araya gelecek." ifadesini kullandı.
Bukele, toplantıya Paraguay, Angola, Gana, Namibya, Uganda, Gine, Madagaskar, Haiti, Burundi, Esvatini, Ürdün, Gambiya, Honduras, Maldivler, Ruanda, Nepal, Kenya, Pakistan, Kosta Rika, Ekvador, Mısır, Nijerya, Senegal, Dominik, Moritanya, Kongo, Ermenistan ve Bangladeş gibi ülkelerden yetkililerin katılacağını bildirdi.
El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.