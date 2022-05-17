Türkiye
SON DAKİKA| Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220517/elektrikli-scooterlar-yeni-bir-meslek-yaratti-scooter-tamirciligi-1056439527.html
Elektrikli scooter'lar yeni bir meslek yarattı: Scooter tamirciliği
Elektrikli scooter'lar yeni bir meslek yarattı: Scooter tamirciliği
Kullanışlı ve tasarruflu olması nedeniyle her geçen gün sayısı artan elektrikli scooterlar, tamirci ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bir tamirci günde 10-15... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:04+0300
2022-05-17T13:04+0300
yaşam
scooter
elektrikli scooter
türkiye
tamirci
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056439264_0:149:1201:824_1920x0_80_0_0_79a6b67be44c8e67aca60f8f14d980c5.jpg
Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen elektrikli scooterların sayısı gün geçtikçe artıyor. Kentte, on binlerce elektrikli scooter aktif olarak kullanılırken, Türkiye'deki servis ağı henüz gelişmediği için piyasada az sayıda tamirci bulunuyor.Eyüpsultan'daki iş yerinde elektrikli scooter satışı ve tamiri yapan Yalçın Sepil, bu cihazlara olan talebin son yıllarda arttığını söyledi.Scooter satın alan kullanıcının garanti süresi geçtikten sonra bozulan cihazı tamir ettirmekte zorlandığını belirten Sepil, "Bana tamir için birçok şehirden scooter gönderiliyor. Günde 10-15 civarı scooter tamiri yapıp, teslim ediyoruz. Ölü sezon olduğu için sayı bu kadar düşük. Yazın bu oran 3 katına kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.'En çok ana kartı bozuluyor'Sepil, tamir için gönderilen cihazların büyük kısmının kullanıcı hatasından kaynaklandığını dile getirerek, scooterların uzun ömürlü olması için kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.Scooter alırken hafif ve performanslı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sepil, şöyle devam etti:'Aşırı yağışlı havada kullanılmamalı'Yalçın Sepil, aşırı yağışlı havalarda scooter kullanmanın ciddi masrafa yol açabileceğini vurgulayarak, "Cihaza sıvı değmemesine dikkat edilmeli. Sağanak yağışta kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bataryaya su sızabilir, hatta batarya patlayabilir. Bataryaları uzun süre şarjsız bırakmamak gerekiyor. Ürünün belirli bir voltaj seviyesi var. Bu seviyenin altında uzun süre güçsüz kalan bataryayı kurtarmak çok zor olur" diye konuştu.Elektrikli scooter fiyatlarının arasındaki uçuruma da değinen Sepil, cihazların 4 bin 500 liradan başlayıp, 130 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220426/elektrikli-scooter-kazalari-literature-girdi-1055856077.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056439264_33:0:1132:824_1920x0_80_0_0_37c6f658f3260ecced28defe29523f99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
scooter, elektrikli scooter, türkiye, tamirci, istanbul

Elektrikli scooter'lar yeni bir meslek yarattı: Scooter tamirciliği

13:04 17.05.2022
© AAScooter tamirciliği
Scooter tamirciliği - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Kullanışlı ve tasarruflu olması nedeniyle her geçen gün sayısı artan elektrikli scooterlar, tamirci ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bir tamirci günde 10-15 olan müşteri sayısının yazın üç katına çıkardı.
Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen elektrikli scooterların sayısı gün geçtikçe artıyor. Kentte, on binlerce elektrikli scooter aktif olarak kullanılırken, Türkiye'deki servis ağı henüz gelişmediği için piyasada az sayıda tamirci bulunuyor.
Eyüpsultan'daki iş yerinde elektrikli scooter satışı ve tamiri yapan Yalçın Sepil, bu cihazlara olan talebin son yıllarda arttığını söyledi.

Scooter satın alan kullanıcının garanti süresi geçtikten sonra bozulan cihazı tamir ettirmekte zorlandığını belirten Sepil, "Bana tamir için birçok şehirden scooter gönderiliyor. Günde 10-15 civarı scooter tamiri yapıp, teslim ediyoruz. Ölü sezon olduğu için sayı bu kadar düşük. Yazın bu oran 3 katına kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'En çok ana kartı bozuluyor'

Sepil, tamir için gönderilen cihazların büyük kısmının kullanıcı hatasından kaynaklandığını dile getirerek, scooterların uzun ömürlü olması için kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.

Scooter alırken hafif ve performanslı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sepil, şöyle devam etti:
"Sürücüler daha çok düz yolda gitmekten ziyade yokuş tırmanabilen bir cihaz arıyor. Bu da cihazlarda arıza oranını yükseltiyor. Çünkü motor zorlanıyor. En çok ana kartları bozuluyor. Bazı kullanıcılar cihaza yazılım yükleyerek hızını artırıyor. Bu da araçları zorlamış oluyor ve bozulmasına neden oluyor."

'Aşırı yağışlı havada kullanılmamalı'

Yalçın Sepil, aşırı yağışlı havalarda scooter kullanmanın ciddi masrafa yol açabileceğini vurgulayarak, "Cihaza sıvı değmemesine dikkat edilmeli. Sağanak yağışta kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bataryaya su sızabilir, hatta batarya patlayabilir. Bataryaları uzun süre şarjsız bırakmamak gerekiyor. Ürünün belirli bir voltaj seviyesi var. Bu seviyenin altında uzun süre güçsüz kalan bataryayı kurtarmak çok zor olur" diye konuştu.

Elektrikli scooter fiyatlarının arasındaki uçuruma da değinen Sepil, cihazların 4 bin 500 liradan başlayıp, 130 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.
Fatih'te scooter denetimi: ''Toplu taşıma kullanmamak için scooter aldım daha pahalıya patladı'' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
TÜRKİYE
Elektrikli scooter kazaları literatüre girdi
26 Nisan, 13:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала