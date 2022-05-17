https://tr.sputniknews.com/20220517/elektrikli-scooterlar-yeni-bir-meslek-yaratti-scooter-tamirciligi-1056439527.html

Elektrikli scooter'lar yeni bir meslek yarattı: Scooter tamirciliği

Elektrikli scooter'lar yeni bir meslek yarattı: Scooter tamirciliği

Kullanışlı ve tasarruflu olması nedeniyle her geçen gün sayısı artan elektrikli scooterlar, tamirci ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bir tamirci günde 10-15... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T13:04+0300

2022-05-17T13:04+0300

2022-05-17T13:04+0300

yaşam

scooter

elektrikli scooter

türkiye

tamirci

istanbul

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Özellikle kalabalık şehirlerde daha çok tercih edilen elektrikli scooterların sayısı gün geçtikçe artıyor. Kentte, on binlerce elektrikli scooter aktif olarak kullanılırken, Türkiye'deki servis ağı henüz gelişmediği için piyasada az sayıda tamirci bulunuyor.Eyüpsultan'daki iş yerinde elektrikli scooter satışı ve tamiri yapan Yalçın Sepil, bu cihazlara olan talebin son yıllarda arttığını söyledi.Scooter satın alan kullanıcının garanti süresi geçtikten sonra bozulan cihazı tamir ettirmekte zorlandığını belirten Sepil, "Bana tamir için birçok şehirden scooter gönderiliyor. Günde 10-15 civarı scooter tamiri yapıp, teslim ediyoruz. Ölü sezon olduğu için sayı bu kadar düşük. Yazın bu oran 3 katına kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.'En çok ana kartı bozuluyor'Sepil, tamir için gönderilen cihazların büyük kısmının kullanıcı hatasından kaynaklandığını dile getirerek, scooterların uzun ömürlü olması için kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.Scooter alırken hafif ve performanslı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sepil, şöyle devam etti:'Aşırı yağışlı havada kullanılmamalı'Yalçın Sepil, aşırı yağışlı havalarda scooter kullanmanın ciddi masrafa yol açabileceğini vurgulayarak, "Cihaza sıvı değmemesine dikkat edilmeli. Sağanak yağışta kullanılmaması gerekiyor. Çünkü bataryaya su sızabilir, hatta batarya patlayabilir. Bataryaları uzun süre şarjsız bırakmamak gerekiyor. Ürünün belirli bir voltaj seviyesi var. Bu seviyenin altında uzun süre güçsüz kalan bataryayı kurtarmak çok zor olur" diye konuştu.Elektrikli scooter fiyatlarının arasındaki uçuruma da değinen Sepil, cihazların 4 bin 500 liradan başlayıp, 130 bin liraya kadar çıktığını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220426/elektrikli-scooter-kazalari-literature-girdi-1055856077.html

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scooter, elektrikli scooter, türkiye, tamirci, istanbul