https://tr.sputniknews.com/20220517/elon-musktan-twittera-netlestirmezseniz-anlasma-ilerlemez-1056434094.html
Elon Musk'tan Twitter'a: Netleştirmezseniz anlaşma ilerlemez
Elon Musk'tan Twitter'a: Netleştirmezseniz anlaşma ilerlemez
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını askıya alan ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T11:32+0300
2022-05-17T11:32+0300
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elon musk, twitter
Elon Musk'tan Twitter'a: Netleştirmezseniz anlaşma ilerlemez
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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını askıya alan ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte hesapların gerçekten kullanıcıların yüzde 5'ini oluşturup oluşturmadığı netleşmezse anlaşmanın 'ilerlemeyeceğini' yineledi.