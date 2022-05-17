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Elon Musk'tan Twitter'a: Netleştirmezseniz anlaşma ilerlemez
Elon Musk'tan Twitter'a: Netleştirmezseniz anlaşma ilerlemez
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını askıya alan ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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elon musk, twitter

Elon Musk'tan Twitter'a: Netleştirmezseniz anlaşma ilerlemez

11:32 17.05.2022
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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını askıya alan ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformundan kaldırmak istediği spam ve sahte hesapların gerçekten kullanıcıların yüzde 5'ini oluşturup oluşturmadığı netleşmezse anlaşmanın 'ilerlemeyeceğini' yineledi.
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