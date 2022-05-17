https://tr.sputniknews.com/20220517/ermenistanda-protestolar-suruyor-300e-yakin-gozalti--1056437246.html

Ermenistan'da protestolar sürüyor: 300'e yakın gözaltı

Ermenistan'da protestolar sürüyor: 300'e yakın gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:28+0300

2022-05-17T12:28+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın dış politikadaki adımlarından rahatsız olan Ermenistan muhalefeti, 2 Mayıs’tan beri Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep eden sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor. Bu tarihten itibaren başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte toplanan, yolları kapatan ve parlamento binasına yürümeye çalışan göstericilere polis müdahale ederken, sabah saatlerinde Erivan sokaklarında yine benzer görüntüler yaşandı. Gruplar halinde sokaklara çıkan muhalifler, sloganlar atarak çöp konteynerlerini yollara çekti. Araç geçişlerini durduran eylemcilerin bazıları yola otururken bazıları ise bariyerler oluşturmaya çalıştı. Polis, hemen hemen birçok sokak ve caddede başlayan yol kesme eylemlerine müdahale ederken, eylemciler de polise direnmeye çalıştı. Yaşanan arbedelere rağmen parlamento binasına ulaşmaya çalışan ve yollara barikat kuran göstericiler gözaltına alındı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde başlayan yol kapatma eylemlerine yapılan müdahaleler sırasında şu ana kadar 286 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan muhalefet bloku ise gün içinde Ermeni halkını yine meydanlara ve caddelere çağırarak protestolarını sürdürmelerini istedi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html

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