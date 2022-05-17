Türkiye
SON DAKİKA| Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ermenistanda-protestolar-suruyor-300e-yakin-gozalti--1056437246.html
Ermenistan'da protestolar sürüyor: 300'e yakın gözaltı
Ermenistan'da protestolar sürüyor: 300'e yakın gözaltı
Ermenistan’ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:28+0300
2022-05-17T12:28+0300
dünya
ermenistan
erivan
gösterici
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056437481_0:43:3077:1773_1920x0_80_0_0_a7fa4e715dff97c472057aae060ba762.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın dış politikadaki adımlarından rahatsız olan Ermenistan muhalefeti, 2 Mayıs’tan beri Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep eden sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor. Bu tarihten itibaren başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte toplanan, yolları kapatan ve parlamento binasına yürümeye çalışan göstericilere polis müdahale ederken, sabah saatlerinde Erivan sokaklarında yine benzer görüntüler yaşandı. Gruplar halinde sokaklara çıkan muhalifler, sloganlar atarak çöp konteynerlerini yollara çekti. Araç geçişlerini durduran eylemcilerin bazıları yola otururken bazıları ise bariyerler oluşturmaya çalıştı. Polis, hemen hemen birçok sokak ve caddede başlayan yol kesme eylemlerine müdahale ederken, eylemciler de polise direnmeye çalıştı. Yaşanan arbedelere rağmen parlamento binasına ulaşmaya çalışan ve yollara barikat kuran göstericiler gözaltına alındı. Ermenistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde başlayan yol kapatma eylemlerine yapılan müdahaleler sırasında şu ana kadar 286 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Ermenistan muhalefet bloku ise gün içinde Ermeni halkını yine meydanlara ve caddelere çağırarak protestolarını sürdürmelerini istedi.
https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html
ermenistan
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056437481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c7ad6a064fc7d53e695485b29ec99c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, erivan, gösterici, protesto

Ermenistan'da protestolar sürüyor: 300'e yakın gözaltı

12:28 17.05.2022
© Sputnik / Sputnik / Fotoğraf bankasına girErmenistan- Erivan
Ermenistan- Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Ermenistan’ın başkenti Erivan sokaklarında toplanarak yolları kapatan 286 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın dış politikadaki adımlarından rahatsız olan Ermenistan muhalefeti, 2 Mayıs’tan beri Başbakan Paşinyan’ın istifasını talep eden sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor.
Bu tarihten itibaren başta başkent Erivan olmak üzere birçok kentte toplanan, yolları kapatan ve parlamento binasına yürümeye çalışan göstericilere polis müdahale ederken, sabah saatlerinde Erivan sokaklarında yine benzer görüntüler yaşandı.
Ermenistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
DÜNYA
Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor
3 Mayıs, 12:55
Gruplar halinde sokaklara çıkan muhalifler, sloganlar atarak çöp konteynerlerini yollara çekti. Araç geçişlerini durduran eylemcilerin bazıları yola otururken bazıları ise bariyerler oluşturmaya çalıştı.
Polis, hemen hemen birçok sokak ve caddede başlayan yol kesme eylemlerine müdahale ederken, eylemciler de polise direnmeye çalıştı.
Yaşanan arbedelere rağmen parlamento binasına ulaşmaya çalışan ve yollara barikat kuran göstericiler gözaltına alındı.
Ermenistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde başlayan yol kapatma eylemlerine yapılan müdahaleler sırasında şu ana kadar 286 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ermenistan muhalefet bloku ise gün içinde Ermeni halkını yine meydanlara ve caddelere çağırarak protestolarını sürdürmelerini istedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала