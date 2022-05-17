https://tr.sputniknews.com/20220517/ersoy-iki-havalimani-da-ayni-hava-koridorunu-kullaniyor-ya-birini-acik-tutacaksiniz-ya-digerini-1056434420.html

Ersoy: İki havalimanı da aynı hava koridorunu kullanıyor, ya birini açık tutacaksınız ya diğerini

Ersoy: İki havalimanı da aynı hava koridorunu kullanıyor, ya birini açık tutacaksınız ya diğerini

Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmasına ilişkin "İki havalimanı da (İstanbul ve Atatürk) aynı hava koridorunu kullanıyor. İkisine aynı anda... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T11:44+0300

2022-05-17T11:44+0300

2022-05-17T11:50+0300

atatürk havalimanı

istanbul

mehmet nuri ersoy

politika

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, telefonla FOX TV canlı yayınına bağlanarak, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Ersoy, İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı hava koridorunu kullandığına işaret etti:‘Avrupa Yakası’nda gelecek 100 yıl yeni bir havalimanına ihtiyaç yok’İstanbul'un önemli bir hub noktası ve Türk Hava Yollarının büyüyen bir hava yolu şirketi olduğu için kapasitesi yüksek yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ersoy, "İstanbul'a yeni bir havalimanı gerekiyordu. 6 pistin aktif kullanıldığını düşünürsek, gelecek 50 yıl hatta 100 yıl herhangi bir havalimanına Avrupa Yakası’nda ihtiyaç yok, kapasiteyi fazlasıyla karşılayacak seviyede" diye konuştu.Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda bir pistin acil durumlar için açık tutulacağına dikkati çekerek, "Atatürk Havalimanı'nın bundan sonra 1 taneden fazla piste ihtiyacı hiçbir zaman olmayacak. Sadece sağlık sebebiyle ve yahut fuar vesaire gerekçelerle acil ve özel inişler için kullanılabilir. Çünkü oraya iniş yaptığınız zaman İstanbul'daki trafiği durdurmanız gerekiyor" dedi.Yedek pistin açık tutulduğunu, deprem gibi acil durumlarda her zaman kullanılabileceğini vurgulayan Ersoy, eski havalimanı açıkken dahi bütün pistlerinin aktif olarak kullanılamadığı ve yıkılan pistin yeni havalimanının yaklaşma koridoruna giren pist olduğu bilgisini verdi.‘Yeni havalimanından 400-500 noktaya da direkt uçuş bağlayabilirsiniz’Ersoy, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:İki havalimanının aktif kullanılamayacağının basit bir araştırmayla dahi öğrenilebileceğini dile getiren Ersoy, Atatürk Havalimanı taşınırken turizmi de ilgilendirdiği için hem Türk Hava Yolları’nı hem de hava trafiğini yakından takip ettiğini söyledi.Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı açılırken iki havalimanının da kullanıldığı test uçuşlarının yapıldığını ve hava koridorlarının çakışması nedeniyle bu uçuşların en fazla 16-20 uçuşla sınırlandırılmak zorunda kalındığını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-aciklamasi-gezi-parkinda-oldugu-gibi-mesele-cevre-degil-1056431993.html

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atatürk havalimanı, istanbul, mehmet nuri ersoy