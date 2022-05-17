https://tr.sputniknews.com/20220517/fatih-terimden-17-mayis-paylasimi-1056427269.html

Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

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spor

fatih terim

uefa

galatasaray

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FGalatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Terim, kupanın zaferini bir kez daha hatırlattı.Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini paylaşarak "Nicelerine..." notuyla kutlama yaptı.

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fatih terim, uefa, galatasaray