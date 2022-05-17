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https://tr.sputniknews.com/20220517/fatih-terimden-17-mayis-paylasimi-1056427269.html
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
fatih terim
uefa
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FGalatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Terim, kupanın zaferini bir kez daha hatırlattı.Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini paylaşarak "Nicelerine..." notuyla kutlama yaptı.
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fatih terim, uefa, galatasaray

Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı

02:25 17.05.2022 (güncellendi: 02:28 17.05.2022)
© AAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
FGalatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Terim, kupanın zaferini bir kez daha hatırlattı.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini paylaşarak "Nicelerine..." notuyla kutlama yaptı.
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