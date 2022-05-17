https://tr.sputniknews.com/20220517/fatih-terimden-17-mayis-paylasimi-1056427269.html
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T02:25+0300
2022-05-17T02:25+0300
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spor
fatih terim
uefa
galatasaray
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FGalatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Terim, kupanın zaferini bir kez daha hatırlattı.Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini paylaşarak "Nicelerine..." notuyla kutlama yaptı.
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fatih terim, uefa, galatasaray
Fatih Terim'den 17 Mayıs paylaşımı
02:25 17.05.2022 (güncellendi: 02:28 17.05.2022) Abone ol
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
FGalatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Terim, kupanın zaferini bir kez daha hatırlattı.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferini paylaşarak "Nicelerine..." notuyla kutlama yaptı.