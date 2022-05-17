https://tr.sputniknews.com/20220517/fauci-trump-yeniden-secilirse-gorevi-birakirim--1056430207.html

Fauci: Trump yeniden seçilirse görevi bırakırım

Fauci: Trump yeniden seçilirse görevi bırakırım

Koronavirüs pandemisinin ABD'de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Donald... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T10:04+0300

2022-05-17T10:04+0300

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dünya

donald trump

anthony fauci

abd

kovid-19

pandemi

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, 2020'de Kovid-19 pandemisinin ortasında baş tıbbi danışman olarak atanmış ve hükümetin koronavirüs politikası konusunda eski Başkan Donald Trump ile anlaşmazlıklar yaşamıştı.Pazartesi günü bir CNN sunucusu ile yaptığı röportajda, Donald Trump'ın bir sonraki başkanlık seçimini kazanması durumunda görevinde kalıp kalmayacağı sorulan Fauci, istifa etmeyi tercih edeceğini söyledi.Ülkede koronavirüs pandemisiyle mücadelenin en önemli ismi olarak görülen epidemiyolog Fauci, CNN sunucusu Jim Acosta'ya şu soruyu yöneltti: "İkinci bir soruya geek yok" Fauci, "Trump yönetimi sırasında Kovid'e karşı yönetim reaksiyonunun geçmişine bakarsanız, en iyi ihtimalle bile görevde kalmanın makul ve mantıklı bir seçenek olmadığını görürsünüz" ifadelerini kullandı. Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği bilinen Dr. Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. 'Kahraman' olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki toplamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210726/abdde-koronavirusle-mucadelenin-en-onemli-ismi-fauci-asi-karsitlarinin-ulkeyi-cikmaza-goturdugunu-1045052506.html

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donald trump, anthony fauci, abd, kovid-19, pandemi