https://tr.sputniknews.com/20220517/fauci-trump-yeniden-secilirse-gorevi-birakirim--1056430207.html
Fauci: Trump yeniden seçilirse görevi bırakırım
Fauci: Trump yeniden seçilirse görevi bırakırım
Koronavirüs pandemisinin ABD'de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Donald... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:04+0300
2022-05-17T10:04+0300
2022-05-17T10:08+0300
dünya
donald trump
anthony fauci
abd
kovid-19
pandemi
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, 2020'de Kovid-19 pandemisinin ortasında baş tıbbi danışman olarak atanmış ve hükümetin koronavirüs politikası konusunda eski Başkan Donald Trump ile anlaşmazlıklar yaşamıştı.Pazartesi günü bir CNN sunucusu ile yaptığı röportajda, Donald Trump'ın bir sonraki başkanlık seçimini kazanması durumunda görevinde kalıp kalmayacağı sorulan Fauci, istifa etmeyi tercih edeceğini söyledi.Ülkede koronavirüs pandemisiyle mücadelenin en önemli ismi olarak görülen epidemiyolog Fauci, CNN sunucusu Jim Acosta'ya şu soruyu yöneltti: "İkinci bir soruya geek yok" Fauci, "Trump yönetimi sırasında Kovid'e karşı yönetim reaksiyonunun geçmişine bakarsanız, en iyi ihtimalle bile görevde kalmanın makul ve mantıklı bir seçenek olmadığını görürsünüz" ifadelerini kullandı. Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği bilinen Dr. Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. 'Kahraman' olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki toplamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210726/abdde-koronavirusle-mucadelenin-en-onemli-ismi-fauci-asi-karsitlarinin-ulkeyi-cikmaza-goturdugunu-1045052506.html
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Fauci: Trump yeniden seçilirse görevi bırakırım
10:04 17.05.2022 (güncellendi: 10:08 17.05.2022) Abone ol
Koronavirüs pandemisinin ABD'de en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Donald Trump'ın yeniden başkan olarak seçilmesi durumunda görevi bırakacağını söyledi.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, 2020'de Kovid-19 pandemisinin ortasında baş tıbbi danışman olarak atanmış ve hükümetin koronavirüs politikası konusunda eski Başkan Donald Trump ile anlaşmazlıklar yaşamıştı.
Pazartesi günü bir CNN sunucusu ile yaptığı röportajda, Donald Trump'ın bir sonraki başkanlık seçimini kazanması durumunda görevinde kalıp kalmayacağı sorulan Fauci, istifa etmeyi tercih edeceğini söyledi.
Ülkede koronavirüs pandemisiyle mücadelenin en önemli ismi olarak görülen epidemiyolog Fauci, CNN sunucusu Jim Acosta'ya şu soruyu yöneltti:
"Kovid hâlâ bir tehdit olmaya devam ederken Trump başkan olarak Beyaz Saray'a dönerse başka bir sağlık krizinin ortaya çıkması durumunda onun bu krizle başa çıkma yeteneğine güvenir miydiniz? Görevinizde kalmak ister miydiniz?"
"İkinci bir soruya geek yok" Fauci, "Trump yönetimi sırasında Kovid'e karşı yönetim reaksiyonunun geçmişine bakarsanız, en iyi ihtimalle bile görevde kalmanın makul ve mantıklı bir seçenek olmadığını görürsünüz" ifadelerini kullandı.
Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği bilinen Dr. Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi.
'Kahraman' olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci, Trump destekçileri arasında ise tepki toplamıştı.