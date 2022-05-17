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FBI'dan firmalara 'Kuzey Koreli hacker' uyarısı: Yanlışlıkla işe almayın
FBI'dan firmalara 'Kuzey Koreli hacker' uyarısı: Yanlışlıkla işe almayın
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şirketlere yaptığı bir uyarıda, Kuzey Koreli bilgi teknolojileri (IT) uzmanlarının 'yanlışlıkla' işe alınmaması çağrısında... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:56+0300
2022-05-17T10:58+0300
dünya
abd
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
uyarı
kuzey kore
hacker
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FBI, Kuzey Koreli hackerların gerçek kimliklerini gizleyerek ABD'de bilgi teknolojileri alanında iş aramaya başladığını öne sürdü. Şirketleri bu konuda 'daha dikkatli davranmaya' davet eden ve 'yanlışlıkla' işe almamaları konusunda uyaran FBI, bu kişilerin Pyongyang yönetimine para aktarma niyetinde olduğunu vurguladı. Uyarıda ayrıca, bu kişilerin hassas verileri Kuzey Kore'ye iletebileceğinin altı çizildi. Bu isimleri işe alan firmaların yaptırımları delmekten yasal sonuçlarla karşılaşabileceğine de vurgu yapıldı.FBI dahil 3 ABD kurumuna göre, uzaktan çalışma fırsatından yararlanmak isteyen bu kişiler, Asya'nın diğer bölgelerindenmiş gibi davranıyor.Kurumların iddiasına göre bu kişiler, uluslararası yaptırımları ihlal ederek Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse etmeye yardım ediyor.Kuzey Koreli hackerların Avrupa ve Doğu Asya'da da bazı firmalarda uzaktan çalışma imkanı aradığını belirten FBI, bunların çoğunlukla Rusya ve Çin'de ikamet ettiğini, az sayıda kişinin ise Afrika'da bulunduğunu ileri sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220513/beyaz-saray-kuzey-kore-bu-ay-7-kez-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-yapabilir-1056328390.html
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abd, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), uyarı, kuzey kore, hacker

FBI'dan firmalara 'Kuzey Koreli hacker' uyarısı: Yanlışlıkla işe almayın

10:56 17.05.2022 (güncellendi: 10:58 17.05.2022)
© Flickr / Markku Ulanderhacker
hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Flickr / Markku Ulander
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şirketlere yaptığı bir uyarıda, Kuzey Koreli bilgi teknolojileri (IT) uzmanlarının 'yanlışlıkla' işe alınmaması çağrısında bulundu.
FBI, Kuzey Koreli hackerların gerçek kimliklerini gizleyerek ABD'de bilgi teknolojileri alanında iş aramaya başladığını öne sürdü.
Şirketleri bu konuda 'daha dikkatli davranmaya' davet eden ve 'yanlışlıkla' işe almamaları konusunda uyaran FBI, bu kişilerin Pyongyang yönetimine para aktarma niyetinde olduğunu vurguladı.
Uyarıda ayrıca, bu kişilerin hassas verileri Kuzey Kore'ye iletebileceğinin altı çizildi. Bu isimleri işe alan firmaların yaptırımları delmekten yasal sonuçlarla karşılaşabileceğine de vurgu yapıldı.
FBI dahil 3 ABD kurumuna göre, uzaktan çalışma fırsatından yararlanmak isteyen bu kişiler, Asya'nın diğer bölgelerindenmiş gibi davranıyor.
Kurumların iddiasına göre bu kişiler, uluslararası yaptırımları ihlal ederek Kuzey Kore'nin silah programlarını finanse etmeye yardım ediyor.
Kuzey Koreli hackerların Avrupa ve Doğu Asya'da da bazı firmalarda uzaktan çalışma imkanı aradığını belirten FBI, bunların çoğunlukla Rusya ve Çin'de ikamet ettiğini, az sayıda kişinin ise Afrika'da bulunduğunu ileri sürdü.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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