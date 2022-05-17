https://tr.sputniknews.com/20220517/finans-devi-goldman-sachs-kidemli-personeline-sinirsiz-tatil-hakki-sunmaya-hazirlaniyor--1056448420.html
Finans devi Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunmaya hazırlanıyor
Finans devi Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunmaya hazırlanıyor
ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunacağını duyurdu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T16:33+0300
2022-05-17T16:33+0300
2022-05-17T16:45+0300
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personel
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finans
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Yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personelinin istediği kadar izin yapmasına izin vereceğini açıkladı. Bankanın 'dinlenmeyi ve enerji toplamayı' teşvik etmek için tasarladığı yeni 'esnek tatil' planı kapsamında ücretli izinlerde herhangi bir üst sınır olmayacak. Firmanda yapılan açıklamada, "Şirket olarak çalışanlarımıza refah ve dayanıklılığı desteklemek için farklı avantajlar ve teklifler sunma konusunda kararlıyız" dendi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: Ancak şirketin genç bankacıları, belirli bir limit dahilinde tatil hakkına sahip olacak. Banka, genç ve deneyimsiz personellerini daha fazla çalıştırma konusunda karanlık bir sicile sahip.Şu anda çok az işveren sınırsız izin sunsa da söz konusu çalışma model popülerlik kazanmaya devam ediyor. LinkedIn, Bumble ve Netflix, bu avantajı çalışanlarına sunan büyük firmalar arasında yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ispanyada-daha-kapsamli-kurtaj-hakki-ve-regl-iznine-iliskin-yasa-tasarisi-parlamentoya-sunulacak--1056447037.html
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goldman sachs, izin, personel, abd, finans, yatırım, kredi, kredi notu
Finans devi Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunmaya hazırlanıyor
16:33 17.05.2022 (güncellendi: 16:45 17.05.2022) Abone ol
ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunacağını duyurdu.
Yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personelinin istediği kadar izin yapmasına izin vereceğini açıkladı. Bankanın 'dinlenmeyi ve enerji toplamayı' teşvik etmek için tasarladığı yeni 'esnek tatil' planı kapsamında ücretli izinlerde herhangi bir üst sınır olmayacak.
Firmanda yapılan açıklamada, "Şirket olarak çalışanlarımıza refah ve dayanıklılığı desteklemek için farklı avantajlar ve teklifler sunma konusunda kararlıyız" dendi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Kariyerlerinin her aşamasında çalışanlarımızla ilgilenmeye ve ortaklarımızın, genel müdürlerimizin deneyimlerine odaklanmaya devam ederken, dinlenmeyi de teşvik etmek için tasarlanmış küresel tatil programımızda iyileştirmeler ve değişiklikler yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."
Ancak şirketin genç bankacıları, belirli bir limit dahilinde tatil hakkına sahip olacak. Banka, genç ve deneyimsiz personellerini daha fazla çalıştırma konusunda karanlık bir sicile sahip.
Şu anda çok az işveren sınırsız izin sunsa da söz konusu çalışma model popülerlik kazanmaya devam ediyor.
LinkedIn, Bumble ve Netflix, bu avantajı çalışanlarına sunan büyük firmalar arasında yer alıyor.