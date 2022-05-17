https://tr.sputniknews.com/20220517/finans-devi-goldman-sachs-kidemli-personeline-sinirsiz-tatil-hakki-sunmaya-hazirlaniyor--1056448420.html

Finans devi Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunmaya hazırlanıyor

Finans devi Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunmaya hazırlanıyor

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personeline sınırsız izin hakkı sunacağını duyurdu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T16:33+0300

2022-05-17T16:33+0300

2022-05-17T16:45+0300

dünya

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personel

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Yatırım bankası Goldman Sachs, kıdemli personelinin istediği kadar izin yapmasına izin vereceğini açıkladı. Bankanın 'dinlenmeyi ve enerji toplamayı' teşvik etmek için tasarladığı yeni 'esnek tatil' planı kapsamında ücretli izinlerde herhangi bir üst sınır olmayacak. Firmanda yapılan açıklamada, "Şirket olarak çalışanlarımıza refah ve dayanıklılığı desteklemek için farklı avantajlar ve teklifler sunma konusunda kararlıyız" dendi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: Ancak şirketin genç bankacıları, belirli bir limit dahilinde tatil hakkına sahip olacak. Banka, genç ve deneyimsiz personellerini daha fazla çalıştırma konusunda karanlık bir sicile sahip.Şu anda çok az işveren sınırsız izin sunsa da söz konusu çalışma model popülerlik kazanmaya devam ediyor. LinkedIn, Bumble ve Netflix, bu avantajı çalışanlarına sunan büyük firmalar arasında yer alıyor.

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