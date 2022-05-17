https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiyada-nato-isimli-bira-uretildi--1056437126.html

Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi

Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi

NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T12:48+0300

2022-05-17T12:48+0300

2022-05-17T12:48+0300

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Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik konusundaki tartışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ittifaka üyeliğine onay vermeyeceklerini söylerken ülkedeki araştırma şirketleri, halkın çoğunluğunun üyeliği desteklediğini öne sürüyor. Bu tartışmaların gölgesinde Finlandiya'da yerel bir bira üreticisi olan Olaf Brewing, 'NATO' isimli bira üretmeye başladı. Son anketler Finlilerin çoğunluğunun hükümetin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma isteğini desteklediğini gösterirken çoğu kişi, pazarlamacı mantığıyla oluşturulan NATO temalı biranın İskandinav ülkesinin katı politikalarıyla çelişebileceğini savundu. Merkezi Finlandiya'nin Savonlinna kentinde bulunan Olaf Brewing'in üretimine yeni başladığı 'OTAN' (NATO'nun Fransızca kısaltması) adlı bira, Fincede 'Sahip olacağım' anlamına geliyor.Kutunun mavi tasarımında ise NATO'nun ünlü logoosu ile süslenmiş metal zırhlı bir şövalye figürü yer alıyor. Şirketin CEO'su Petteri Vänttinen, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye verdiği demeçte şöyle konuştu:Şirketin bir süredir NATO temalı bir bira çıkarmayı düşüdüğünü söyleyen Vänttinen, Finlandiya'nın resmen başvurmasıyla birlikte nihai karara vardıklarını ifade etti. Şirketin şimdiden esnaf ve restoranlardan 'büyük ilgi gördüğünü' söyleyen CEO, "Bütün gün telefonlar hiç susmuyor. İnsanlar 'Ne zaman teslim edebilirsiniz?' diye soruyorlar” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/beyaz-saray-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-konsensusa-ulasacagiz-1056425771.html

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