Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi
© AFP 2022NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti.
© AFP 2022
NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti.
Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik konusundaki tartışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ittifaka üyeliğine onay vermeyeceklerini söylerken ülkedeki araştırma şirketleri, halkın çoğunluğunun üyeliği desteklediğini öne sürüyor.
Bu tartışmaların gölgesinde Finlandiya'da yerel bir bira üreticisi olan Olaf Brewing, 'NATO' isimli bira üretmeye başladı.
Son anketler Finlilerin çoğunluğunun hükümetin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma isteğini desteklediğini gösterirken çoğu kişi, pazarlamacı mantığıyla oluşturulan NATO temalı biranın İskandinav ülkesinin katı politikalarıyla çelişebileceğini savundu.
Itsenäinen kansakuntamme Suomi on tekemässä itsenäisen päätöksen. Juhlistamme sitä tuomalla myyntiin OTAN Olutta. Threadi jatkuu alla. / Independent Finland is about to make an independent decision. We celebrate this by brewing a new beer. Thread 1/7. pic.twitter.com/iE68xPlqRQ— Olaf Brewing (@olafbrewing) May 16, 2022
Merkezi Finlandiya'nin Savonlinna kentinde bulunan Olaf Brewing'in üretimine yeni başladığı 'OTAN' (NATO'nun Fransızca kısaltması) adlı bira, Fincede 'Sahip olacağım' anlamına geliyor.
Kutunun mavi tasarımında ise NATO'nun ünlü logoosu ile süslenmiş metal zırhlı bir şövalye figürü yer alıyor.
Otan-haukka kuittaa: tehtävä suoritettu— Juha Makkonen (@juhamac) May 16, 2022
Tiedustelutiedot: tyylilaji Pils, maku viipyilemätön hedelmäinen
Saatavuus: optio, jonka mieluusti lunastaa hyvän sään aikana pic.twitter.com/twbluIxbXU
Şirketin CEO'su Petteri Vänttinen, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye verdiği demeçte şöyle konuştu:
“Geçmişte siyasi meselelerde çok fazla tavır almadık. Ancak artık Finlilerin çoğunluğunun NATO kararının arkasında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden böyle bir adım atmaya cesaret ettik ve aslında bu çok da fazla cesaret gerektirmedi. Sadece yapmaya karar verdik ve yaptık."
Şirketin bir süredir NATO temalı bir bira çıkarmayı düşüdüğünü söyleyen Vänttinen, Finlandiya'nın resmen başvurmasıyla birlikte nihai karara vardıklarını ifade etti.
Şirketin şimdiden esnaf ve restoranlardan 'büyük ilgi gördüğünü' söyleyen CEO, "Bütün gün telefonlar hiç susmuyor. İnsanlar 'Ne zaman teslim edebilirsiniz?' diye soruyorlar” dedi.