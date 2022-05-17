Türkiye
SON DAKİKA| Peskov: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç konusundaki tutumu, NATO'nun iç meselesi
https://tr.sputniknews.com/20220517/finlandiyada-nato-isimli-bira-uretildi--1056437126.html
Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi
Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi
NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T12:48+0300
2022-05-17T12:48+0300
finlandiya
nato
üyelik
tam üyelik
üyelik süreci
bira
logo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056437585_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1cbfe3373334e2572230d946221e5e86.png
Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik konusundaki tartışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ittifaka üyeliğine onay vermeyeceklerini söylerken ülkedeki araştırma şirketleri, halkın çoğunluğunun üyeliği desteklediğini öne sürüyor. Bu tartışmaların gölgesinde Finlandiya'da yerel bir bira üreticisi olan Olaf Brewing, 'NATO' isimli bira üretmeye başladı. Son anketler Finlilerin çoğunluğunun hükümetin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma isteğini desteklediğini gösterirken çoğu kişi, pazarlamacı mantığıyla oluşturulan NATO temalı biranın İskandinav ülkesinin katı politikalarıyla çelişebileceğini savundu. Merkezi Finlandiya'nin Savonlinna kentinde bulunan Olaf Brewing'in üretimine yeni başladığı 'OTAN' (NATO'nun Fransızca kısaltması) adlı bira, Fincede 'Sahip olacağım' anlamına geliyor.Kutunun mavi tasarımında ise NATO'nun ünlü logoosu ile süslenmiş metal zırhlı bir şövalye figürü yer alıyor. Şirketin CEO'su Petteri Vänttinen, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye verdiği demeçte şöyle konuştu:Şirketin bir süredir NATO temalı bir bira çıkarmayı düşüdüğünü söyleyen Vänttinen, Finlandiya'nın resmen başvurmasıyla birlikte nihai karara vardıklarını ifade etti. Şirketin şimdiden esnaf ve restoranlardan 'büyük ilgi gördüğünü' söyleyen CEO, "Bütün gün telefonlar hiç susmuyor. İnsanlar 'Ne zaman teslim edebilirsiniz?' diye soruyorlar” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/beyaz-saray-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligi-konusunda-konsensusa-ulasacagiz-1056425771.html
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056437585_144:0:1103:719_1920x0_80_0_0_dd994bd9f0efec8513c7001034cf2c5a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, nato, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, bira, logo

Finlandiya'da 'NATO' isimli bira üretildi

12:48 17.05.2022
© AFP 2022NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti.
NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
NATO'ya üyelik konusu gündemde yer almaya devam ederken Finlandiya'da yerel bir alkollü içecek üreticisi, 'NATO' isimli ve temalı bira üretti.
Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik konusundaki tartışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ittifaka üyeliğine onay vermeyeceklerini söylerken ülkedeki araştırma şirketleri, halkın çoğunluğunun üyeliği desteklediğini öne sürüyor.
Bu tartışmaların gölgesinde Finlandiya'da yerel bir bira üreticisi olan Olaf Brewing, 'NATO' isimli bira üretmeye başladı.
Son anketler Finlilerin çoğunluğunun hükümetin Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma isteğini desteklediğini gösterirken çoğu kişi, pazarlamacı mantığıyla oluşturulan NATO temalı biranın İskandinav ülkesinin katı politikalarıyla çelişebileceğini savundu.
Merkezi Finlandiya'nin Savonlinna kentinde bulunan Olaf Brewing'in üretimine yeni başladığı 'OTAN' (NATO'nun Fransızca kısaltması) adlı bira, Fincede 'Sahip olacağım' anlamına geliyor.
Kutunun mavi tasarımında ise NATO'nun ünlü logoosu ile süslenmiş metal zırhlı bir şövalye figürü yer alıyor.
Şirketin CEO'su Petteri Vänttinen, ulusal yayın kuruluşu Yle'ye verdiği demeçte şöyle konuştu:
“Geçmişte siyasi meselelerde çok fazla tavır almadık. Ancak artık Finlilerin çoğunluğunun NATO kararının arkasında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden böyle bir adım atmaya cesaret ettik ve aslında bu çok da fazla cesaret gerektirmedi. Sadece yapmaya karar verdik ve yaptık."
Şirketin bir süredir NATO temalı bir bira çıkarmayı düşüdüğünü söyleyen Vänttinen, Finlandiya'nın resmen başvurmasıyla birlikte nihai karara vardıklarını ifade etti.
Şirketin şimdiden esnaf ve restoranlardan 'büyük ilgi gördüğünü' söyleyen CEO, "Bütün gün telefonlar hiç susmuyor. İnsanlar 'Ne zaman teslim edebilirsiniz?' diye soruyorlar” dedi.
Karine Jean-Pierre, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
DÜNYA
Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız
00:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала