https://tr.sputniknews.com/20220517/finnlandiya-turkiyenin-nato-uyeligimize-karsi-sert-tutumu-yapici-muzakerelerle-duzelecek-1056444649.html
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimize karşı sert tutumu yapıcı müzakerelerle düzelecek
Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimize karşı sert tutumu yapıcı müzakerelerle düzelecek
Filandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T14:26+0300
2022-05-17T14:26+0300
2022-05-17T14:29+0300
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İsveç'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Niinistö, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da bulunduğu İsveç parlamentosunda konuşma yaptı.Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendiren Niinistö, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu tavrını son günlerde değiştirdi ve oldukça sert bir tutum aldı. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Ukrayna kriziyle güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek "Rusya'nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık" diye konuştu.NATO sürecinde Finlandiya ve İsveç'in ortak hareket ettiğini vurgulayan Niiinistö, NATO üyelik başvurusunu Brüksel'de beraber yapacaklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220517/schallenberg-avusturya-tarafsiz-ulke-olarak-kalmaya-devam-edecek-1056432872.html
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Finlandiya: Türkiye'nin NATO üyeliğimize karşı sert tutumu yapıcı müzakerelerle düzelecek
14:26 17.05.2022 (güncellendi: 14:29 17.05.2022) Abone ol
Filandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini söyledi.
İsveç'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Niinistö, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da bulunduğu İsveç parlamentosunda konuşma yaptı.
Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendiren Niinistö, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu tavrını son günlerde değiştirdi ve oldukça sert bir tutum aldı. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Ukrayna kriziyle güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek "Rusya'nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık" diye konuştu.
NATO sürecinde Finlandiya ve İsveç'in ortak hareket ettiğini vurgulayan Niiinistö, NATO üyelik başvurusunu Brüksel'de beraber yapacaklarını kaydetti.