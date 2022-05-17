https://tr.sputniknews.com/20220517/fotograf-cekerken-halice-dustu-deniz-polisi-kurtardi-1056431811.html

Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı

Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

haliç

fotoğraf

polis

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İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında, bir kişi geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye geldi.Fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybeden genç denize düştü.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi.Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.

türkiye

haliç

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haliç, fotoğraf, polis