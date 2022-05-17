https://tr.sputniknews.com/20220517/fotograf-cekerken-halice-dustu-deniz-polisi-kurtardi-1056431811.html
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T10:30+0300
2022-05-17T10:30+0300
2022-05-17T10:31+0300
türkiye
haliç
fotoğraf
polis
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İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında, bir kişi geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye geldi.Fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybeden genç denize düştü.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi.Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.
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haliç, fotoğraf, polis
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı
10:30 17.05.2022 (güncellendi: 10:31 17.05.2022) Abone ol
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.
İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında, bir kişi geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye geldi.
Fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybeden genç denize düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi.
Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.