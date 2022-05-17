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Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı
İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
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haliç
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polis
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İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında, bir kişi geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye geldi.Fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybeden genç denize düştü.Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi.Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.
türkiye
haliç
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haliç, fotoğraf, polis

Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü, deniz polisi kurtardı

10:30 17.05.2022 (güncellendi: 10:31 17.05.2022)
© DHAFotoğraf çekerken Haliç'e düştü deniz polisi kurtardı
Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü deniz polisi kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© DHA
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İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düşen kişiyi deniz polisi kurtardı.

İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü altında, bir kişi geçen hafta akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmeye geldi.
Fotoğraf çekmek için kıyıya fazla yanaşınca dengesini kaybeden genç denize düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Deniz Polisi sevk edildi.
Atılan halata tutunan kişi, botla Balat Sahili'ne çıkarıldı.
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