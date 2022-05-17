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Gaziantep'teki küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Gaziantep'teki küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T13:38+0300
2022-05-17T13:38+0300
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asiye ateş
pitbull
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10. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tutuklanmalarına karar verilen 3 sanık hakkında avukatları itirazda bulundu.Bir üst mahkeme sıfatıyla kararı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliyesine karar verdi.Ne olmuştu?Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tahliyeye itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesine üzerine 4 sanık yeniden tutuklanmıştı. 27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y'nın tutuklanmasına hükmetmişti.
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asiye ateş, pitbull, tahliye

Gaziantep'teki küçük Asiye'ye pitbull saldırısı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

13:38 17.05.2022
© DHA Asiye Ateş
 Asiye Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© DHA
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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanan 3 sanık tahliye edildi.
10. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tutuklanmalarına karar verilen 3 sanık hakkında avukatları itirazda bulundu.
Bir üst mahkeme sıfatıyla kararı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.
Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tahliyeye itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesinin, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermesine üzerine 4 sanık yeniden tutuklanmıştı. 27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan'da görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y'nın tutuklanmasına hükmetmişti.
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