https://tr.sputniknews.com/20220517/hatay-buyuksehir-belediye-baskani-savas-siginmacilar-donmezse-demografik-olarak-azinliga-duseriz-1056430052.html

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Sığınmacılar dönmezse demografik olarak azınlığa düşeriz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Sığınmacılar dönmezse demografik olarak azınlığa düşeriz

hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacı konusunda çözüm bulunması gerektiğini söyledi ve "Demografik... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T09:35+0300

2022-05-17T09:35+0300

2022-05-17T09:35+0300

türkiye

türkiye

sığınmacı

hatay

çiftçi

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suriye

iş gücü

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sığınmacıların geri dönmemesi konusunda 'Türklerin bir süre sonra azınlığa düşeceğini' söyledi.Hürriyet yazarı Handa Fırat'a konuşan Savaş, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın ortak masada buluşarak sığınmacı konusunda çözüm bulması gerektiğini belirtti. Savaş, "Şu an Suriyelilere sınırlarımız içinde harcanan para artık Suriye’nin içinde dönüş koşullarının hızlandırılması için harcanmalı. İktidar artık Şam rejimi ile köprü kurmalı. Hiç barışmayız dediğimiz her ülke ile barıştık. Suriye Müslüman bir ülke, Osmanlı döneminde topraklarımızdı, sebebini bile bilmediğimiz savaş nedeniyle iki devlet karşı karşıya kaldı. İktidar bu sorunu çözmeli. Kendi din kardeşlerimizle niye küsüz?" diye sordu."Peki ya dönmezlerse?" sorusuna yanıt veren Savaş, “Demografik olarak bir süre sonra azınlığa düşeriz. Türkiye en karanlık senaryoyu düşünerek önlem almalı” dedi.Hatay’ın tarihi özel durumunu da hatırlatarak, “Bir kopma yaşanma tehlikesi mi var?” sorusuna da Savaş, “Hatay, Atatürk’ün emanetidir. En son kopacak yer Hatay’dır. Türkiye’nin bir karış toprağını kimse koparamaz ama uyanık olmak gerekir” yanıtını verdi.'Küçük çiftçi toprağını terk etti'Savaş, Hatay'da son 5 yılda çiftçi sayısının 36 binden 9 bine düştüğünü belirterek, "Suriyeliler çiftçilik yapmaya başladı. Girdiler çok yükseldi, küçük çiftçiler topraklarını terk etti. Şehir merkezine göç etti. Gettolar oluştu" diye konuştu.

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türkiye, sığınmacı, hatay, çiftçi, ekonomi, suriye, iş gücü