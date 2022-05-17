https://tr.sputniknews.com/20220517/ibb-sozculugu-birimi-kaldirildi-1056455808.html

İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı

İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değişiklik yapıldı. Murat Ongun'un başkanlık yaptığı İBB Sözcülük birimi kapatıldı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T21:52+0300

2022-05-17T21:52+0300

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türkiye

murat ongun

ibb

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Tele1'in haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanıp mazbatasını aldığı Temmuz 2019’dan beri İBB’de Murat Ongun’un yürüttüğü İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Doğu Karadeniz Turu’ dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Konu hakkında gazeteci İsmail Küçükkaya, Murat Ongun ile görüştüğünü söyleyerek, Ongun’un, “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” dediğini aktarmıştı.Ongun ayrıca çağrılan isimleri İmamoğlu’nun onayladığını belirterek “Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda” ifadesini kullanmıştı.Öte yandan HalkTv muhabiri Gül Gündüz ise sosyal medya hesabından İBB kaynaklarına dayandırarak yaptığı paylaşımda, söz konusu bilginin reddediliğini söyledi. Paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü biriminin kapatıldığı bilgisi İBB kaynaklarınca reddedildi. 'Herhangi bir değişim olursa mutlaka açıklarız' denildi" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220508/nagehan-alci-imamogluna-saldiranlar-erdogana-faydali-olacak-bir-buhran-geciriyor-1056186532.html

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murat ongun, ibb