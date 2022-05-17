https://tr.sputniknews.com/20220517/imamoglu-kaos-yaratmak-istiyorsunuz-ama-nafile-tuzaga-dusmeyecegiz-1056448203.html

İmamoğlu: Kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile, tuzağa düşmeyeceğiz

İmamoğlu: Kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile, tuzağa düşmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’ndan video paylaşarak “Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız?” diye sordu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T15:54+0300

2022-05-17T15:54+0300

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politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

atatürk havalimanı

yıkım

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndan bir video paylaştı ve “Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz” diye yazdı.İmamoğlu ayrıca, “Hâlâ bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın” çağrısı yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

https://tr.sputniknews.com/20220517/desticiden-muhalefete-ataturk-havalimani-tepkisi-gezi-hadiseleri-olusturmak-isteyenler-vazgecsin-1056447477.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), atatürk havalimanı, yıkım