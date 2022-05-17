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İmamoğlu: Kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile, tuzağa düşmeyeceğiz
İmamoğlu: Kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile, tuzağa düşmeyeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’ndan video paylaşarak “Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız?” diye sordu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:54+0300
2022-05-17T15:57+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
atatürk havalimanı
yıkım
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndan bir video paylaştı ve “Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz” diye yazdı.İmamoğlu ayrıca, “Hâlâ bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın” çağrısı yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20220517/desticiden-muhalefete-ataturk-havalimani-tepkisi-gezi-hadiseleri-olusturmak-isteyenler-vazgecsin-1056447477.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), atatürk havalimanı, yıkım

İmamoğlu: Kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile, tuzağa düşmeyeceğiz

15:54 17.05.2022 (güncellendi: 15:57 17.05.2022)
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© IBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’ndan video paylaşarak “Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız?” diye sordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndan bir video paylaştı ve “Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz” diye yazdı.
İmamoğlu ayrıca, “Hâlâ bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın” çağrısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:
"1912’de kurulan, Osmanlı’dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız. Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz! Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın."
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