İmamoğlu: Kaos yaratmak istiyorsunuz ama nafile, tuzağa düşmeyeceğiz
15:54 17.05.2022 (güncellendi: 15:57 17.05.2022)
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
© IBB/ONUR GUNAL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı’ndan video paylaşarak “Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız?” diye sordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'ndan bir video paylaştı ve “Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz” diye yazdı.
1912’de kurulan, Osmanlı’dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız+++ pic.twitter.com/3ZfBGQsHR2— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 17, 2022
İmamoğlu ayrıca, “Hâlâ bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın” çağrısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:
"1912’de kurulan, Osmanlı’dan miras alınan, dünyanın ilk 10 havaalanından birini yıkıyorsunuz. İnsan babasının malını bile yıkacak olsa kardeşine, akrabasına, eşine, dostuna danışır. Siz bu milletin servetini yıkarken kime danıştınız? Seçilmiş belediye başkanına sormadınız. Niyetinizi iyi biliyoruz. İki dozer bir ekskavatörle hayat pahalılığını, işsizliği, geçim derdini unutturmak, milleti tahrik etmek ve kaos yaratmak istiyorsunuz. Ama nafile! Ne kadar çabalarsanız çabalayın millet bu tahriklere gelmeyecek, hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz! Hala bir parça vatan, bir parça millet sevginiz, bir parça İstanbul aşkınız kaldıysa, durun! Kararı aziz millete bırakın."