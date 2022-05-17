https://tr.sputniknews.com/20220517/irak-saglik-bakanligi-kum-firtinasi-nedeniyle-4-bin-kisi-hastanelere-kaldirildi-1056424663.html

Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T00:05+0300

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dünya

ortadoğu

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boğulma

fırtına

kum fırtınası

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Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası sebebiyle binlerce kişi solunum şikayetiyle hastanelere başvurdu.Ülke genelini etkisi altına alan kum fırtınası dolayısıyla boğulma riski geçirdikleri için hastanelere başvuranların sayısı 4 bine ulaştı.Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat, Necef ve Süleymaniye Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı aktarıldı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastanelere kaldırıldığını belirtmiş ve vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220516/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-egitime-ara-1056398759.html

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ortadoğu, irak, boğulma, fırtına, kum fırtınası