Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı
00:05 17.05.2022 (güncellendi: 00:08 17.05.2022)
© AP Photo / Nabil al-JuraniIrak’ta kum fırtınası
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası sebebiyle binlerce kişi solunum şikayetiyle hastanelere başvurdu.
شاهد بالفيديو..عاصفة ترابية تضرب غرب #العراق باتجاه العاصمة #بغداد#الحدث pic.twitter.com/0QcLyehWwc— ا لـحـدث (@AlHadath) May 15, 2022
Ülke genelini etkisi altına alan kum fırtınası dolayısıyla boğulma riski geçirdikleri için hastanelere başvuranların sayısı 4 bine ulaştı.
#العاصفة_الترابية— عبد الكريم السياب (@KREMALSAYYAB) May 16, 2022
العراق في مهب العواصف pic.twitter.com/5BX7LhOMei
Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat, Necef ve Süleymaniye Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı aktarıldı.
شبه إنعدام للرؤية بسبب العاصفة الترابية في العراق!— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) May 16, 2022
بعدسة مصوّر السومرية #علي_جاسم!#عاصفة_رملية #عاصفة_ترابية #العاصفة_الترابية #بغداد #الطقس #طقس_العراق #العواصف_الرملية #العراق #السومرية #iraq pic.twitter.com/QqFkqw2O1m
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastanelere kaldırıldığını belirtmiş ve vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı.
من #باب_الشرجي.. هكذا بدت وجوه العراقيين مع مرور العاصفة الترابية!— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) May 16, 2022
بعدسة مصوّر السومرية #علي_جاسم!#عاصفة_رملية #عاصفة_ترابية #العاصفة_الترابية #بغداد #الطقس #طقس_العراق #العواصف_الرملية #العراق #السومرية #iraq pic.twitter.com/YRnhX6sHd7