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Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı
Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı
Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T00:05+0300
2022-05-17T00:08+0300
dünya
ortadoğu
irak
boğulma
fırtına
kum fırtınası
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Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası sebebiyle binlerce kişi solunum şikayetiyle hastanelere başvurdu.Ülke genelini etkisi altına alan kum fırtınası dolayısıyla boğulma riski geçirdikleri için hastanelere başvuranların sayısı 4 bine ulaştı.Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat, Necef ve Süleymaniye Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı aktarıldı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastanelere kaldırıldığını belirtmiş ve vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/irakta-kum-firtinasi-nedeniyle-egitime-ara-1056398759.html
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ortadoğu, irak, boğulma, fırtına, kum fırtınası

Irak Sağlık Bakanlığı: Kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişi hastanelere kaldırıldı

00:05 17.05.2022 (güncellendi: 00:08 17.05.2022)
© AP Photo / Nabil al-JuraniIrak’ta kum fırtınası
Irak’ta kum fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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Irak'ın birçok bölgesinde etkili olan yoğun kum fırtınası nedeniyle 4 bin kişinin boğulma tehlikesi geçirerek hastanelere kaldırıldığı açıklandı.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede hayatı olumsuz etkileyen kum fırtınası sebebiyle binlerce kişi solunum şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Ülke genelini etkisi altına alan kum fırtınası dolayısıyla boğulma riski geçirdikleri için hastanelere başvuranların sayısı 4 bine ulaştı.
Irak genelinde sabaha karşı yeniden şiddetli kum fırtınası başlamıştı. Yoğun kum fırtınası nedeniyle Uluslararası Bağdat, Necef ve Süleymaniye Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, daha önce yaptığı açıklamada, kum fırtınası nedeniyle 2 bin kişinin boğulma riski geçirerek tedavi için hastanelere kaldırıldığını belirtmiş ve vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarmıştı.
Irak- Kum fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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Irak’ta kum fırtınası nedeniyle eğitime ara
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