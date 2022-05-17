https://tr.sputniknews.com/20220517/iran-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-bagdatta-gorusecek-1056452661.html

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek

İranlı Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yakın zamanda Irak'ın... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T18:46+0300

2022-05-17T18:46+0300

2022-05-17T18:46+0300

dünya

iran

cevad kerimi kuddusi

hüseyin emir abdullahiyan

suudi arabistan

irak

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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Kuddusi, Tahran ile Riyad arasında Nisan 2021'de başlayan ilişkileri normalleştirme görüşmelerinde ön anlaşmaların sağlandığını belirtti.uddusi, "Yakın gelecekte Dışişleri Bakanımız Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında Bağdat'ta bir görüşme yapılacak. Bu görüşmede ikili meseleler, büyükelçiliklerin açılması ve Yemen'deki kriz başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak" dedi.İranlı Milletvekili, söz konusu görüşmenin tarihine ilişkin ise net bir bilgi vermedi.İran-Suudi Arabistan ilişkileriSuudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.İki ülke yetkilileri son olarak geçen ay Bağdat'ta bir araya gelmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın yapan "Nournews" tarafından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, bir sonraki müzakerelerin dışişleri bakanları düzeyinde yapılabileceği belirtilmişti.

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iran, cevad kerimi kuddusi, hüseyin emir abdullahiyan, suudi arabistan, irak