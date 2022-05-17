https://tr.sputniknews.com/20220517/ispanyada-daha-kapsamli-kurtaj-hakki-ve-regl-iznine-iliskin-yasa-tasarisi-parlamentoya-sunulacak--1056447037.html
İspanya hükümetinden daha kapsamlı kürtaj hakkı ve regl iznine ilişkin yasa tasarısına onay
İspanya hükümetinden daha kapsamlı kürtaj hakkı ve regl iznine ilişkin yasa tasarısına onay
İspanyol hükümeti bugün, gençler için kürtaj haklarını genişleten ve İspanya'yı Avrupa'da işçilere ücretli regl izni hakkı tanıyan ilk ülke haline getirecek... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:53+0300
2022-05-17T15:53+0300
2022-05-17T16:08+0300
dünya
ispanya
kadın
kadın hakları
kürtaj
regl
regl izni
yasa
yasa tasarısı
hükümet
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İspanya'da hükümet, kürtaj hakkını genişletmek ve kadın çalışanlara ayda 3 gün regl izni hakkı tanımak için kolları sıvadı. Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması beklenen yasa tasarısı onay alırsa İspanya, kadınlara regl izni tanıyan ilk Batılı ülke olacak. 16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının hamileliğini sonlandırmadan önce ebeveyn izni alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı içeren tasarı, İspanya'nın kadınlara regl izni veren Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya'nın bulunduğu gruba dahil olmasını sağlayacak.İspanya hükümetinin bu adımı, ABD birçok eyalet yönetiminin neredeyse yarım yüzyıldır ülkede yürürlükte olan kürtaj yasasını iptal etme girişimlerinin gündemde olduğu sırada geldi. 'Kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım'Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez, tasarının 'kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım' olduğunu vurguladı.Yaklaşık dört yıl önce ülkede iktidara gelen Pedro Sanchez hükümeti, kadın haklarını siyasi motiflerinden biri haline getirdi. Kabinede 14 kadın ve 8 erkek bakan bulunuyor.Hükümetin bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine Temmuz'da başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.
https://tr.sputniknews.com/20220512/ilk-batili-ulke-olabilir-ispanyada-kadin-calisanlara-ayda-uc-gun-regl-izni-yolda-1056300914.html
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ispanya, kadın, kadın hakları, kürtaj, regl, regl izni, yasa, yasa tasarısı, hükümet, parlamento
İspanya hükümetinden daha kapsamlı kürtaj hakkı ve regl iznine ilişkin yasa tasarısına onay
15:53 17.05.2022 (güncellendi: 16:08 17.05.2022) Abone ol
İspanyol hükümeti bugün, gençler için kürtaj haklarını genişleten ve İspanya'yı Avrupa'da işçilere ücretli regl izni hakkı tanıyan ilk ülke haline getirecek olan yasa tasarısı taslağını onayladı. Tasarının önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması bekleniyor.
İspanya'da hükümet, kürtaj hakkını genişletmek ve kadın çalışanlara ayda 3 gün regl izni hakkı tanımak için kolları sıvadı.
Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması beklenen yasa tasarısı onay alırsa İspanya, kadınlara regl izni tanıyan ilk Batılı ülke olacak.
16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının hamileliğini sonlandırmadan önce ebeveyn izni alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı içeren tasarı, İspanya'nın kadınlara regl izni veren Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya'nın bulunduğu gruba dahil olmasını sağlayacak.
İspanya hükümetinin bu adımı, ABD birçok eyalet yönetiminin neredeyse yarım yüzyıldır ülkede yürürlükte olan kürtaj yasasını iptal etme girişimlerinin gündemde olduğu sırada geldi.
'Kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım'
Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez, tasarının 'kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım' olduğunu vurguladı.
Yaklaşık dört yıl önce ülkede iktidara gelen Pedro Sanchez hükümeti, kadın haklarını siyasi motiflerinden biri haline getirdi. Kabinede 14 kadın ve 8 erkek bakan bulunuyor.
Hükümetin bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine Temmuz'da başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.