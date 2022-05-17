Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ispanyada-daha-kapsamli-kurtaj-hakki-ve-regl-iznine-iliskin-yasa-tasarisi-parlamentoya-sunulacak--1056447037.html
İspanya hükümetinden daha kapsamlı kürtaj hakkı ve regl iznine ilişkin yasa tasarısına onay
İspanya hükümetinden daha kapsamlı kürtaj hakkı ve regl iznine ilişkin yasa tasarısına onay
İspanyol hükümeti bugün, gençler için kürtaj haklarını genişleten ve İspanya'yı Avrupa'da işçilere ücretli regl izni hakkı tanıyan ilk ülke haline getirecek... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:53+0300
2022-05-17T16:08+0300
dünya
ispanya
kadın
kadın hakları
kürtaj
regl
regl izni
yasa
yasa tasarısı
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056448120_0:47:698:440_1920x0_80_0_0_7bd4e3cb510a78dc68c91ae1ae2621e2.jpg
İspanya'da hükümet, kürtaj hakkını genişletmek ve kadın çalışanlara ayda 3 gün regl izni hakkı tanımak için kolları sıvadı. Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması beklenen yasa tasarısı onay alırsa İspanya, kadınlara regl izni tanıyan ilk Batılı ülke olacak. 16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının hamileliğini sonlandırmadan önce ebeveyn izni alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı içeren tasarı, İspanya'nın kadınlara regl izni veren Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya'nın bulunduğu gruba dahil olmasını sağlayacak.İspanya hükümetinin bu adımı, ABD birçok eyalet yönetiminin neredeyse yarım yüzyıldır ülkede yürürlükte olan kürtaj yasasını iptal etme girişimlerinin gündemde olduğu sırada geldi. 'Kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım'Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez, tasarının 'kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım' olduğunu vurguladı.Yaklaşık dört yıl önce ülkede iktidara gelen Pedro Sanchez hükümeti, kadın haklarını siyasi motiflerinden biri haline getirdi. Kabinede 14 kadın ve 8 erkek bakan bulunuyor.Hükümetin bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine Temmuz'da başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.
https://tr.sputniknews.com/20220512/ilk-batili-ulke-olabilir-ispanyada-kadin-calisanlara-ayda-uc-gun-regl-izni-yolda-1056300914.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056448120_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_c922729510584b18734465e10369eb5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, kadın, kadın hakları, kürtaj, regl, regl izni, yasa, yasa tasarısı, hükümet, parlamento

İspanya hükümetinden daha kapsamlı kürtaj hakkı ve regl iznine ilişkin yasa tasarısına onay

15:53 17.05.2022 (güncellendi: 16:08 17.05.2022)
© AAHamile kadın , kürtaj
Hamile kadın , kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İspanyol hükümeti bugün, gençler için kürtaj haklarını genişleten ve İspanya'yı Avrupa'da işçilere ücretli regl izni hakkı tanıyan ilk ülke haline getirecek olan yasa tasarısı taslağını onayladı. Tasarının önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması bekleniyor.
İspanya'da hükümet, kürtaj hakkını genişletmek ve kadın çalışanlara ayda 3 gün regl izni hakkı tanımak için kolları sıvadı.
Önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulması beklenen yasa tasarısı onay alırsa İspanya, kadınlara regl izni tanıyan ilk Batılı ülke olacak.
16 ve 17 yaşındaki kız çocuklarının hamileliğini sonlandırmadan önce ebeveyn izni alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı içeren tasarı, İspanya'nın kadınlara regl izni veren Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Zambiya'nın bulunduğu gruba dahil olmasını sağlayacak.
İspanya hükümetinin bu adımı, ABD birçok eyalet yönetiminin neredeyse yarım yüzyıldır ülkede yürürlükte olan kürtaj yasasını iptal etme girişimlerinin gündemde olduğu sırada geldi.

'Kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım'

Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez, tasarının 'kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım' olduğunu vurguladı.
Yaklaşık dört yıl önce ülkede iktidara gelen Pedro Sanchez hükümeti, kadın haklarını siyasi motiflerinden biri haline getirdi. Kabinede 14 kadın ve 8 erkek bakan bulunuyor.
Hükümetin bir diğer hedefi de Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre insan denemelerine Temmuz'da başlanabilecek erkek doğum kontrol haplarını üretmede lider ülkelerden biri olabilmek.
İspanya- Kadın- Sokak- Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
DÜNYA
İlk Batılı ülke olacak: İspanya'da kadın çalışanlara ayda üç gün regl izni yolda
12 Mayıs, 09:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала