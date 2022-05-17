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https://tr.sputniknews.com/20220517/israil-devlet-televizyonu-israil-ordusu-hamas-yoneticilerine-suikast-duzenleyebilir-1056457541.html
İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir
İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebileceği belirtildi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T23:31+0300
2022-05-17T23:32+0300
dünya
israil
filistin
hamas
suikast
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KAN'ın ismi verilmeyen İsrail ordusunda üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar ve Hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'a suikast düzenlenmesini hala bir seçenek olarak görüyor. Ancak bunun tepkilere yol açacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerine yer verildi.İsrail milletvekilleri, bazı eski yetkilileri ve gazeteciler, Sinvar'a 5 Mayıs'ta Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde 3 İsraillinin öldüğü bıçaklı saldırıyı teşvik ettiği gerekçesiyle suikast düzenlenmesi çağrıları yapmıştı.İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail, Sinvar'a ya da hareketin diğer yöneticilerine zarar verilmemesi konusunda uyarılmıştı.İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlığıKAN'ın haberinde ayrıca, Tahran yönetimi ile Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerin çıkmaza girdiği kaydedilerek, İsrail ordusunun İran'ı vurmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.Haberde, "İsrail ordusunun şu anda İran'da bir saldırı başlatmak için birkaç planı var, ancak üst düzey yetkililer ordunun temel bir saldırı planının hazırlıklarını tamamlaması için en az bir yıla ihtiyacı olduğunu, daha iyi bir plan için ise daha fazla bir zamana ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.Haberde ayrıca, İsrail ordusunun geçen hafta başlattığı "Ateş Arabaları" adı verilen askeri tatbikat çerçevesinde İran'a yoğun bir saldırıyı simüle eden bir hava tatbikatı yapmayı planladığı belirtildi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Viyana'daki nükleer müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220514/hamas-lideri-heniyyeden-israille-mucadele-icin-birlesik-saha-komutanligi-olusturulmasi-cagrisi-1056358580.html
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israil, filistin, hamas, suikast

İsrail devlet televizyonu: İsrail ordusu Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebilir

23:31 17.05.2022 (güncellendi: 23:32 17.05.2022)
© AFP 2022 / JALAA MAREY İsrail askerleri, Golan Tepesi'ndeki bir karargahtan Suriye'nin kontrolündeki Kuneytra'ya bakıyor.
İsrail askerleri, Golan Tepesi'ndeki bir karargahtan Suriye'nin kontrolündeki Kuneytra'ya bakıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / JALAA MAREY
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail ordusunun Hamas yöneticilerine suikast düzenleyebileceği belirtildi.
KAN'ın ismi verilmeyen İsrail ordusunda üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar ve Hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'a suikast düzenlenmesini hala bir seçenek olarak görüyor. Ancak bunun tepkilere yol açacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail milletvekilleri, bazı eski yetkilileri ve gazeteciler, Sinvar'a 5 Mayıs'ta Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde 3 İsraillinin öldüğü bıçaklı saldırıyı teşvik ettiği gerekçesiyle suikast düzenlenmesi çağrıları yapmıştı.
İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da, İsrail, Sinvar'a ya da hareketin diğer yöneticilerine zarar verilmemesi konusunda uyarılmıştı.

İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlığı

KAN'ın haberinde ayrıca, Tahran yönetimi ile Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerin çıkmaza girdiği kaydedilerek, İsrail ordusunun İran'ı vurmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdığı aktarıldı.
Haberde, "İsrail ordusunun şu anda İran'da bir saldırı başlatmak için birkaç planı var, ancak üst düzey yetkililer ordunun temel bir saldırı planının hazırlıklarını tamamlaması için en az bir yıla ihtiyacı olduğunu, daha iyi bir plan için ise daha fazla bir zamana ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Haberde ayrıca, İsrail ordusunun geçen hafta başlattığı "Ateş Arabaları" adı verilen askeri tatbikat çerçevesinde İran'a yoğun bir saldırıyı simüle eden bir hava tatbikatı yapmayı planladığı belirtildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Viyana'daki nükleer müzakerelerin 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı.
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
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Hamas lideri Heniyye'den, İsrail'le mücadele için 'birleşik saha komutanlığı' oluşturulması çağrısı
14 Mayıs, 01:14
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