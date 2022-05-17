https://tr.sputniknews.com/20220517/istanbul-bogazinda-denizanasi-istilasi-yeniden-musilaj-gorebilir-1056445857.html

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: 'Yeniden müsilaj görebilir'

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası: 'Yeniden müsilaj görebilir'

İstanbul'un farklı noktalarında artış gösteren denizanaları, gözleri yeniden Boğaz'a çevirdi. Uzmanlar, denizanasının yoğun olarak görüldüğü yerlerin organik... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T14:53+0300

2022-05-17T14:53+0300

2022-05-17T14:53+0300

yaşam

türkiye

istanbul

denizanası

müsilaj

kirlilik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043878237_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_79bba0e71143cf9e6e7085933920c162.jpg

İstanbul'un Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları, tedirginliğe yol açınca gözler yeniden İstanbul Boğazı'na çevrildi.Oluşan görüntüleri İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar değerlendirdi. Denizanası denilen canlıların kirliliğin olduğu yerlerde baskın duruma geçtiklerini söyleyen Okyar, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olan küresel ısınma konusuna değindi. Denizanalarının artışı sonrasında İstanbul'un yeniden müsilajı görebileceğini söyleyen Okyar, ''Denizanaları öldükten sonra bunların parçalanmasıyla denizlerde organik madde artışı oluyor. Bu da müsilaj oluşmasına katkı sağlıyor'' dedi.Öte yandan Okyar, Marmara Denizi'nde son yirmi yılda denizanalarının 20'ye yakın yeni türünü kaydettiklerini hatırlattı ve "Yeni türler de artık Marmara Denizi'ne giriyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak su sıcaklıklarının artık bu canlıların yayılım gösterebilecekleri değerlere yükselmesi sebebiyle oluyor. Sıcaklık bir doğal bariyer, doğal olarak o hayvanın eğer sıcaklıkla ilgili bariyeri yükselirse ve uygun hale gelirse o hayvan dağılımını genişletiyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/yuzlerce-denizanasi-kiyiya-vurdu-profesor-uyardi-yakinina-yaklasmayin-ve-dokunmayin-1054921447.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, denizanası, müsilaj, kirlilik