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İstanbul Valiliği: Son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Valiliği: Son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 17 bin 116 kişinin yakalandığını duyurdu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T20:46+0300
2022-05-17T20:46+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
il göç idaresi müdürlüğü
göçmen
düzensiz göç
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İstanbul'da son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandıValilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Son bir haftada güvenlik güçlerince kent genelinde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği kaydedildi.Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, istanbul valiliği, il göç idaresi müdürlüğü, göçmen, düzensiz göç

İstanbul Valiliği: Son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

20:46 17.05.2022
© AAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 17 bin 116 kişinin yakalandığını duyurdu.
İstanbul'da son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Son bir haftada güvenlik güçlerince kent genelinde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği kaydedildi.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır."
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