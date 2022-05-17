https://tr.sputniknews.com/20220517/istanbul-valiligi-son-bir-haftada-17-bin-116-duzensiz-gocmen-yakalandi-1056454821.html

İstanbul Valiliği: Son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği: Son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 17 bin 116 kişinin yakalandığını duyurdu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T20:46+0300

2022-05-17T20:46+0300

2022-05-17T20:46+0300

türkiye

istanbul

istanbul valiliği

il göç idaresi müdürlüğü

göçmen

düzensiz göç

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İstanbul'da son bir haftada 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandıValilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Son bir haftada güvenlik güçlerince kent genelinde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği kaydedildi.Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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istanbul, istanbul valiliği, il göç idaresi müdürlüğü, göçmen, düzensiz göç