https://tr.sputniknews.com/20220517/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-sorunlari-tartisip-cozmeye-haziriz-1056451883.html
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile sorunları tartışıp çözmeye hazırız
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile sorunları tartışıp çözmeye hazırız
İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız" dedi. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T18:14+0300
2022-05-17T18:14+0300
2022-05-17T18:22+0300
türkiye
isveç
finlandiya
magdalena andersson
nato
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya katılım başvurusu konusunda Türkiye'yle konuşup, bu konudaki sorunları çözmeye hazır olduklarını söyledi.Andersson, başkent Stockholm’de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’yla düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, isveç, finlandiya, magdalena andersson, nato
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile sorunları tartışıp çözmeye hazırız
18:14 17.05.2022 (güncellendi: 18:22 17.05.2022) Abone ol
İsveç Başbakanı Andersson "Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız" dedi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya katılım başvurusu konusunda Türkiye'yle konuşup, bu konudaki sorunları çözmeye hazır olduklarını söyledi.
Andersson, başkent Stockholm’de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’yla düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye ile temas kurmaya çalışıyoruz ve olası soru işaretlerini tartışmak ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız."