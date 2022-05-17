https://tr.sputniknews.com/20220517/ittifak-disi-partiler-arasinda-gorusme-trafigi-hizlandi-1056446710.html

İttifak dışı partiler arasında görüşme trafiği hızlandı

İttifak dışı partiler arasında görüşme trafiği hızlandı

Cumhur ve Millet İttifakı içerisinde yer almayan ve seçime girme şansı bulunan partiler arasında ziyaret trafiği hızlandı. Son olarak TDP Genel Başkanı Mustafa... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T15:20+0300

2022-05-17T15:20+0300

2022-05-17T15:21+0300

politika

politika

türkiye değişim partisi (tdp)

dsp

demorkatik sol parti (dsp)

mustafa sarıgül

ittifak

seçim

cumhur ittifakı

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056446685_248:0:1885:921_1920x0_80_0_0_deae0596e269137cb7ebcdc5cb2b4d5c.jpg

Seçime girme hakkı bulunan ancak hiçbir ittifakın içerisinden yer almayan partiler arasında görüşme trafiği hız kazandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etmişti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya gelmişti.Bu hafta da TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bir araya geldi. DSP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrasında 'güzel bir görüşme' gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıgül, yaptıkları görüşmelerin, demokrasinin Türkiye'de kurum ve kurallarıyla yerleşmesi açısında son derece önemli olduğunu söyledi.DSP ile görüşmeler sürecekDSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirten Sarıgül, iki parti arasındaki ittifakın gündemde olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:DSP Genel Başkanı Aksakal da Sarıgül'ü partilerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Partiler arası görüşmeler devam edecekHerhangi bir ittifak içinde yer almayan partiler arasında görüşmeler sürecek. Parti kurmayları bu kapsamda DSP’nin Bağımsız Türkiye Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi gibi partilerle de görüşeceği ifade etti. Yine BTP’nin de benzer görüşmeleri sürdürecek.

https://tr.sputniknews.com/20220501/tdp-genel-baskani-sarigulden-genel-af-cagrisi-bu-mubarek-gunde-affet-turkiyem--1056001091.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

politika, türkiye değişim partisi (tdp), dsp, demorkatik sol parti (dsp), mustafa sarıgül, ittifak, seçim, cumhur ittifakı, millet ittifakı