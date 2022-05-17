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İttifak dışı partiler arasında görüşme trafiği hızlandı
İttifak dışı partiler arasında görüşme trafiği hızlandı
Cumhur ve Millet İttifakı içerisinde yer almayan ve seçime girme şansı bulunan partiler arasında ziyaret trafiği hızlandı. Son olarak TDP Genel Başkanı Mustafa... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:20+0300
2022-05-17T15:21+0300
politika
politika
türkiye değişim partisi (tdp)
dsp
demorkatik sol parti (dsp)
mustafa sarıgül
ittifak
seçim
cumhur ittifakı
millet ittifakı
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Seçime girme hakkı bulunan ancak hiçbir ittifakın içerisinden yer almayan partiler arasında görüşme trafiği hız kazandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etmişti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya gelmişti.Bu hafta da TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bir araya geldi. DSP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrasında 'güzel bir görüşme' gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıgül, yaptıkları görüşmelerin, demokrasinin Türkiye'de kurum ve kurallarıyla yerleşmesi açısında son derece önemli olduğunu söyledi.DSP ile görüşmeler sürecekDSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirten Sarıgül, iki parti arasındaki ittifakın gündemde olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:DSP Genel Başkanı Aksakal da Sarıgül'ü partilerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Partiler arası görüşmeler devam edecekHerhangi bir ittifak içinde yer almayan partiler arasında görüşmeler sürecek. Parti kurmayları bu kapsamda DSP’nin Bağımsız Türkiye Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi gibi partilerle de görüşeceği ifade etti. Yine BTP’nin de benzer görüşmeleri sürdürecek.
https://tr.sputniknews.com/20220501/tdp-genel-baskani-sarigulden-genel-af-cagrisi-bu-mubarek-gunde-affet-turkiyem--1056001091.html
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politika, türkiye değişim partisi (tdp), dsp, demorkatik sol parti (dsp), mustafa sarıgül, ittifak, seçim, cumhur ittifakı, millet ittifakı

İttifak dışı partiler arasında görüşme trafiği hızlandı

15:20 17.05.2022 (güncellendi: 15:21 17.05.2022)
© Sputnik / Osman Nuri Cerit TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bir araya geldi
 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
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Cumhur ve Millet İttifakı içerisinde yer almayan ve seçime girme şansı bulunan partiler arasında ziyaret trafiği hızlandı. Son olarak TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. Sarıgül görüşme sonrasında "Türkiye iki ittifaka mahkum değildir" ifadesini kullandı.
Seçime girme hakkı bulunan ancak hiçbir ittifakın içerisinden yer almayan partiler arasında görüşme trafiği hız kazandı.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etmişti. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya gelmişti.
Bu hafta da TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bir araya geldi. DSP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrasında 'güzel bir görüşme' gerçekleştirdiklerini vurgulayan Sarıgül, yaptıkları görüşmelerin, demokrasinin Türkiye'de kurum ve kurallarıyla yerleşmesi açısında son derece önemli olduğunu söyledi.

DSP ile görüşmeler sürecek

DSP ile görüş birliğine vardıkları konuların sayısının son derece fazla olduğunu belirten Sarıgül, iki parti arasındaki ittifakın gündemde olup olmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:
"Türkiye iki ittifaka mahkum değildir. Siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği her zaman olacaktır. Bu iş birliği ve güç birliği inşallah Türkiye'miz ile ilgili çok önemli kararlar alınmasında etkili olacaktır. Sayın Önder Aksakal Genel Başkanımız ve Demokratik Sol Parti ile Türkiye Değişim Partisinin kuracağı masada işçilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz, EYT'lilerimiz, görev verilmeyen öğretmenler olacak, kuryeler olacak, garsonlar olacak. Bizim kuracağımız masada kim nereye seçilecek, ne zaman seçilecek, nasıl olacak onlar şahsi ve bireysel konular değil. İnşallah toplumsal ve sosyal konuları konuşmaya devam edeceğiz."
DSP Genel Başkanı Aksakal da Sarıgül'ü partilerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partiler arası görüşmeler devam edecek

Herhangi bir ittifak içinde yer almayan partiler arasında görüşmeler sürecek.
Parti kurmayları bu kapsamda DSP’nin Bağımsız Türkiye Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi gibi partilerle de görüşeceği ifade etti. Yine BTP’nin de benzer görüşmeleri sürdürecek.
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